بارسلونا جای خالی گاوی را با خرید جدید پر نخواهد کرد

به گزارش ایلنا، مصدومیت گاوی ضربه بزرگی برای بارسلونا بود؛ هم برای خود بازیکن که چنین شرایطی را پیش‌بینی نمی‌کرد و هم برای تیمی که یکی از مهم‌ترین مهره‌های خط میانی‌اش را از دست داده است. پیش از انجام عمل جراحی، پیش‌بینی می‌شد این هافبک تنها پنج یا شش هفته دور از میادین باشد، اما وضعیت نامطلوب مینیسک او باعث شد بخیه غیرمنتظره‌ای زده شود و مدت دوری‌اش به چهار تا پنج ماه افزایش یابد.

بر اساس قوانین، بارسلونا می‌تواند در صورت مصدومیت طولانی‌مدت بازیکن، خریدی جایگزین انجام دهد. با این حال، باشگاه اعلام کرده قصدی برای ورود به بازار ندارد. دلیل نخست به محدودیت بازار برمی‌گردد؛ بازیکنان آزاد چندان کیفیتی ندارند و نه هانسی فلیک و نه مدیران ورزشی باشگاه مایل نیستند صرفاً برای پر کردن جای خالی خریدی انجام دهند. از سوی دیگر، شرایط مالی و قوانین فرپلی مانع بزرگی به شمار می‌روند، چرا که هر انتقالی که اکنون انجام شود باید در فصل آینده جبران گردد.

بارسلونا پیش‌تر در مواجهه با مصدومیت‌های مشابه نیز همین سیاست را در پیش گرفته بود. پس از آسیب‌دیدگی قبلی گاوی، آن‌ها تنها ویتور روکه را اضافه کردند که از قبل قراردادش بسته شده بود. به اعتقاد مدیران، «بازیکنی مشابه گاوی در بازار وجود ندارد» و به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند روی ترکیب موجود حساب کنند.

در حال حاضر بارسلونا گزینه‌های مختلفی برای پر کردن خلأ هافبک جوان خود در اختیار دارد. بازیکنانی مانند اریک گارسیا می‌توانند در صورت نیاز به خط میانی اضافه شوند. باشگاه امیدوار است با همین نفرات تا بازگشت گاوی در ماه ژانویه ادامه دهد و بدون تغییر در ساختار تیم، مسیر موفقیت را حفظ کند.

