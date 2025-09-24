رئال خوب شروع کرده اما روی خودمان متمرکز میمانیم
فلیک: یامال برای توپ طلا در سال آینده انگیزه دارد
سرمربی بارسلونا از شرایط شاگردانش پیش از دیدار برابر اوویدو گفت و تأکید کرد لامین یامال با وجود ناکامی در کسب توپ طلا، برای سال آینده انگیزهای دوچندان دارد.
به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر اوویدو در هفته ششم لالیگا حاضر شد و درباره وضعیت بازیکنان بارسلونا توضیح داد. او با اشاره به غیبت بالده و ادامه روند بهبودی یامال گفت: «با او صحبت کردم و میدانم انگیزه زیادی برای کسب توپ طلا در سال آینده دارد. امسال دمبله هم شایسته این عنوان بود و لامین این را پذیرفته، اما انگیزه بالایی برای آینده دارد.»
فلیک در بخش دیگری از صحبتهایش درباره گاوی تأکید کرد که مصدومیت این بازیکن فرصت مناسبی است تا با صبر و نظم برای بازگشت آماده شود: «او فقط ۲۱ سال دارد و آینده بزرگی در انتظارش است. باید مرحله به مرحله جلو برویم و به او کمک کنیم تا دوباره به سطح همیشگیاش برسد.» سرمربی بارسلونا همچنین از کیفیت بالای تمرینات تیم سخن گفت و عملکرد پدری و فرنکی دییونگ را درخشان توصیف کرد.
او در خصوص دیگر مسائل تیم نیز اظهار داشت: «بالده برای این بازی آماده نیست و ریسک نمیکنیم. مارک برنال هم در شرایط خوبی است و بهزودی فرصت بازی بیشتری پیدا خواهد کرد. درباره کوبارسی هم باید بگویم که چه در سمت راست و چه در سمت چپ عملکرد خوبی دارد و پیشرفت چشمگیری داشته است.»
فلیک در پایان به رقابت با رئال مادرید اشاره کرد و گفت: «آنها شروع خوبی داشتهاند اما لیگ امسال متفاوت خواهد بود. ما باید روی بازیهای خودمان تمرکز کنیم و پیروزیها را ادامه بدهیم. مهمترین چیز حفظ انسجام تیمی و تعهد بازیکنان است.»