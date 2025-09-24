فلیک: یامال برای توپ طلا در سال آینده انگیزه دارد

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر اوویدو در هفته ششم لالیگا حاضر شد و درباره وضعیت بازیکنان بارسلونا توضیح داد. او با اشاره به غیبت بالده و ادامه روند بهبودی یامال گفت: «با او صحبت کردم و می‌دانم انگیزه زیادی برای کسب توپ طلا در سال آینده دارد. امسال دمبله هم شایسته این عنوان بود و لامین این را پذیرفته، اما انگیزه بالایی برای آینده دارد.»

فلیک در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره گاوی تأکید کرد که مصدومیت این بازیکن فرصت مناسبی است تا با صبر و نظم برای بازگشت آماده شود: «او فقط ۲۱ سال دارد و آینده بزرگی در انتظارش است. باید مرحله به مرحله جلو برویم و به او کمک کنیم تا دوباره به سطح همیشگی‌اش برسد.» سرمربی بارسلونا همچنین از کیفیت بالای تمرینات تیم سخن گفت و عملکرد پدری و فرنکی دی‌یونگ را درخشان توصیف کرد.

او در خصوص دیگر مسائل تیم نیز اظهار داشت: «بالده برای این بازی آماده نیست و ریسک نمی‌کنیم. مارک برنال هم در شرایط خوبی است و به‌زودی فرصت بازی بیشتری پیدا خواهد کرد. درباره کوبارسی هم باید بگویم که چه در سمت راست و چه در سمت چپ عملکرد خوبی دارد و پیشرفت چشمگیری داشته است.»

فلیک در پایان به رقابت با رئال مادرید اشاره کرد و گفت: «آن‌ها شروع خوبی داشته‌اند اما لیگ امسال متفاوت خواهد بود. ما باید روی بازی‌های خودمان تمرکز کنیم و پیروزی‌ها را ادامه بدهیم. مهم‌ترین چیز حفظ انسجام تیمی و تعهد بازیکنان است.»

