تقابل رئال مادرید و بارسلونا در برنابئو
تاریخ اولین الکلاسیکوی فصل مشخص شد
برنامه رسمی اولین الکلاسیکوی فصل ۲۰۲۵/۲۶ لالیگا اعلام شد و این جدال حساس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید و بارسلونا روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان) از ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی در چارچوب هفته دهم لالیگا به مصاف هم میروند.
شاگردان ژابی آلونسو سه دیدار دیگر تا این بازی پیش رو دارند و تیم هانسی فلیک نیز یک مسابقه بیشتر انجام خواهد داد. با این حال، همه نشانهها حاکی از آن است که این جدال نقشی کلیدی در تعیین صدرنشین لالیگا خواهد داشت؛ جایی که فعلاً رئال مادرید در صدر جدول قرار دارد.
برنامه دیدارهای اروپایی دو تیم نیز به حساسیت مسابقه افزوده است. رئال مادرید چهارشنبه همان هفته در برنابئو میزبان یوونتوس خواهد بود، در حالیکه بارسلونا سهشنبه در نوکمپ مقابل المپیاکوس بازی میکند. همین موضوع باعث میشود آبیاناریها یک روز استراحت بیشتر نسبت به رقیب سنتی خود داشته باشند.
این دیدار نخستین الکلاسیکوی ژابی آلونسو به عنوان سرمربی رئال مادرید خواهد بود. او تاکنون ۱۳ مسابقه را روی نیمکت مادریدیها هدایت کرده است. در سوی مقابل، هانسی فلیک پنجمین تجربه خود در الکلاسیکو را پشت سر خواهد گذاشت و آمار او تاکنون فوقالعاده بوده است؛ چهار پیروزی در چهار بازی، شامل دو دیدار در لالیگا، یک بازی در سوپرجام و فینال کوپا دلری.