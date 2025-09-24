خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقابل رئال مادرید و بارسلونا در برنابئو

تاریخ اولین ال‌کلاسیکوی فصل مشخص شد

تاریخ اولین ال‌کلاسیکوی فصل مشخص شد
کد خبر : 1691010
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه رسمی اولین ال‌کلاسیکوی فصل ۲۰۲۵/۲۶ لالیگا اعلام شد و این جدال حساس در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید و بارسلونا روز یکشنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان) از ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی در چارچوب هفته دهم لالیگا به مصاف هم می‌روند. 

شاگردان ژابی آلونسو سه دیدار دیگر تا این بازی پیش رو دارند و تیم هانسی فلیک نیز یک مسابقه بیشتر انجام خواهد داد. با این حال، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که این جدال نقشی کلیدی در تعیین صدرنشین لالیگا خواهد داشت؛ جایی که فعلاً رئال مادرید در صدر جدول قرار دارد.

تاریخ اولین ال‌کلاسیکوی فصل مشخص شد

برنامه دیدارهای اروپایی دو تیم نیز به حساسیت مسابقه افزوده است. رئال مادرید چهارشنبه همان هفته در برنابئو میزبان یوونتوس خواهد بود، در حالیکه بارسلونا سه‌شنبه در نوکمپ مقابل المپیاکوس بازی می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود آبی‌اناری‌ها یک روز استراحت بیشتر نسبت به رقیب سنتی خود داشته باشند.

این دیدار نخستین ال‌کلاسیکوی ژابی آلونسو به عنوان سرمربی رئال مادرید خواهد بود. او تاکنون ۱۳ مسابقه را روی نیمکت مادریدی‌ها هدایت کرده است. در سوی مقابل، هانسی فلیک پنجمین تجربه خود در ال‌کلاسیکو را پشت سر خواهد گذاشت و آمار او تاکنون فوق‌العاده بوده است؛ چهار پیروزی در چهار بازی، شامل دو دیدار در لالیگا، یک بازی در سوپرجام و فینال کوپا دل‌ری.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی