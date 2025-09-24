آزادی دنی آلوز پس از ۸۳۹ روز زندان؛ اتهام تجاوز باطل شد
ستاره سابق بارسلونا که بیش از دو سال در زندان بود، پس از تجدیدنظر قضایی و به دلیل «نبود شواهد کافی» از اتهام تجاوز تبرئه شد.
به گزارش ایلنا، دنی آلوز مدافع سابق تیم ملی برزیل که در فوریه ۲۰۲۴ به اتهام تجاوز به یک زن جوان در شب سال نو ۲۰۲۲ در کلوپ شبانهای در بارسلونا به چهار سال و نیم زندان محکوم شده بود، سرانجام در تجدیدنظر از این حکم تبرئه شد. دادگاه استیناف بارسلونا با اشاره به تناقض میان اظهارات شاکی، رأی اولیه را نقض کرد و «نبود شواهد کافی برای رد اصل برائت» را دلیل این تصمیم دانست.
آلوز از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، ۸۳۹ روز را در زندان گذراند و سپس با وثیقه یک میلیون یورویی و تحویل گذرنامههایش آزاد شد، در حالیکه دادستانی اسپانیا با آزادی او به دلیل خطر فرار مخالفت کرده بود. او در طول تمام جلسات محاکمه سهروزه، این اتهام را رد کرده بود. وکیل شاکی اما پس از صدور حکم اولیه مدعی شد این رأی «رنج و واقعیت روایت شده توسط قربانی» را تأیید میکند، هرچند تجدیدنظر همه معادلات را تغییر داد.
دنی آلوز ۴۲ ساله که از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال محسوب میشود، با بارسلونا، یوونتوس و پاریسنژرمن جامهای متعددی کسب کرده و همراه تیم ملی برزیل دو بار قهرمان کوپا آمهریکا و یک بار قهرمان المپیک شد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برای سومین بار در این رقابتها حضور یافت؛ رقابتی که تنها عنوان قهرمانی غایب در کارنامه درخشان او باقی مانده است.