هاشمیان: فوتبال برای من یک جنگ است

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از بازی با ملوان اظهار داشت: ملوان تیم خوب و ریشه‌داری است و مربی خوبی دارند. در طول هفته با اینکه استراحت کمی داشتیم، تمرینات را انجام دادیم. تعدادی مصدوم داریم و امیدوارم از هفته آینده به جمع ما اضافه شوند.

وی ادامه داد: اینجا باید درباره موضوعاتی صحبت کنم. هواداران باید بدانند. هدف کادر فنی برد و پیروزی است. من باید این تیم را به موفقیت برسانم و آبروی حرفه‌ای خودم برایم مهم است. لیگ ایران دو ماه تمام شده بود و بازیکنان خوب جذب شده بودند که من به تیم ملحق شدم. از روز سوم اردوی ترکیه بازیکنان را آنالیز کردیم و دیدیم که برای برخی پست‌ها نیاز به جذب بازیکن داریم. دفاع راست، دفاع چپ و هافبک دفاعی پست‌هایی بودند که نیاز به جذب داشتند. بالای ۵۰ بازیکن را بررسی کردیم. فیلم بازی بسیاری از آن‌ها را دیدیم. سرژ اوریه، ابرقویی و باکیچ را جذب کردیم.

سرمربی سرخ‌پوشان خاطرنشان کرد: برخی بازیکنان را گرفتیم و با برخی به توافق نرسیدیم. در پست مهاجم و پشت مهاجم نیاز به بازیکن داشتیم. شاید اگر بلافاصله پس از پایان فصل پیش آمده بودم، بازیکنان تغییر می‌کردند. به عنوان یک مربی، وظیفه دارم بازیکنان را هدایت و بهتر کنم. طی سال‌های گذشته پرسپولیس سه مربی داشته و آن‌ها بازیکنان مدنظر خود را گرفته‌اند. از روز اول آگاه بودیم که باید در برخی پست‌ها بازیکن جذب کنیم. فقط می‌توانیم بازیکنانی را جذب کنیم که آزاد باشند. هنوز در حال جست‌وجو هستیم و تلاش می‌کنیم بازیکنان خیلی خوبی جذب کنیم و نیاز به حمایت هواداران واقعی پرسپولیس داریم.

وحید هاشمیان تصریح نمود: شخصیتی ندارم که بهانه بیاورم. مجبور بودیم که در پست‌هایی از بازیکنانی استفاده کنیم که سابقه بازی در آن پست را داشته باشند. امیدواریم سرژ اوریه از هفته آینده به ما اضافه شود. براجعه و صحرایی هم مصدوم بودند. میلاد محمدی چون چند بار در تیم ملی دفاع راست بازی کرده بود، از او استفاده کردیم. یک روز قبل بازی گذشته بیفوما و شکاری را از دست دادیم. این باعث شد برخی تغییرات را داشته باشیم و این آزمایش نبود، بلکه اجبار بود. دیروز حسین کنعانی و ارونوف مصدوم شدند و شاید هواداران فردا تعجب کنند که چرا این دو نیستند، البته که پزشکان در تلاش برای بهبود آن‌ها هستند.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: شبانه‌روزی کار می‌کنیم که به موفقیت پرسپولیس برسیم. در جدول، تیم اول لیگ ۷ امتیاز و تیم دوم ۶ امتیاز دارند. بازیکنان پرسپولیس خانه اصلی خود را ورزشگاه آزادی می‌دانند و اگر در آنجا بودیم، حس بازی خانگی داشتیم. خواهش می‌کنم هواداران صبر داشته باشند. فصل طولانی است. تیم‌های مدعی قهرمانی هنوز شرایط ایده‌آل ندارند. امیدوارم از فردا نتیجه خوبی بگیریم و پرسپولیس را به جایگاه اصلی‌اش برگردانیم.

وحید هاشمیان در ادامه افزود: قطعا هر جایی بودم، تلاش خود را کرده‌ام و فوتبال یک جنگ است. در دوران بازیگری و مربیگری، این روحیه در من بوده که بمانم و تلاش کنم. مطمئن هستم که با کمک همه عوامل می‌توانیم نتیجه خوبی بگیریم. بازیکنی بود که دوست داشتیم به تیم ما بیاید. تمام بازیکنان از زمان حضور من با نظر من جذب شدند. حتی به ما گفته‌اند که اگر بازیکن را جذب نکنید، به تیم دیگری می‌رود. سپس خبر می‌آمد که بازیکنی گفته من نمی‌خواهم به پرسپولیس بیایم و این هواداران را ناراحت می‌کرد، در صورتی که ما اصلا آن بازیکن را نخواسته بودیم. تیم که نتیجه بگیرد، زمان شاهد این موضوعات خواهد بود.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه در فوتبال ایران باید با داد و بیداد در کنار خط حق تیم را گرفت، بیان داشت: در تیم خودمان که بازیکنان حرفه‌ای و منظم هستند، چالشی نداشتیم. آقای نویدکیا چند سال پیش با سپاهان دوم شدند. فوتبال ما باید حرفه‌ای شود.

هاشمیان درباره جمال لوئیس در تست پزشکی، عنوان کرد: ما تاکنون برای پست دفاع چپ، ده گزینه داشتیم و آخرین نتیجه ما به دو گزینه رسید. اگر توافق کنیم، انجام خواهد شد، وگرنه می‌گردیم تا بهترین بازیکن را جذب کنیم. تست پزشکی را انجام دادند و دکترهای تیم حضور داشتند. سپس MRI گرفتند و تاکنون از نظر سلامتی، جواب‌ها مثبت بوده و مرحله بعدی مذاکره است. پیش از ایشان با رگیلون مذاکره کردیم و همزمان پیشنهاد اورتون و لیگ فرانسه آمد. بازیکنان خوبی داریم و تیم باید تقویت شود. اگر تمام روند خوب پیش برود، خوشحال می‌شویم لوئیس بیاید، وگرنه گزینه‌های دیگر را بررسی می‌کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره قول مالک باشگاه برای جذب دو بازیکن سطح بالا گفت: پنج بازیکن را برای جذب درخواست دادیم که سه بازیکن جذب شد. بازیکن مهاجمی بود که دو میلیون یورو خودش می‌خواست و یک میلیون هم باشگاهش می‌خواست. در آن زمان، قانونی وجود داشت که باید سقف بودجه را رعایت می‌کردیم و باشگاه در نظر داشت که سقف را رعایت کند. آقای احمدی فکر نمی‌کردند که تیم‌های دیگر این هزینه‌ها را انجام دهند. بازیکنی از تیم اسلوونی و آلمان و آفریقای جنوبی را دیدیم. همچنین کاپیتان بوسنی و هرزگوین را دیدیم، آنالیز کردیم و صحبت کردیم. کوتاهی نبوده، اما برخی بازیکنان در آخرین دقیقه پیشنهاد را رد کردند. مثلا کاپیتان بوسنی قرار بود به ایران بیاید، اما لحظه آخر همسرش گفت که به ایران نمی‌آید. همه تلاش‌ها را کردیم. برای گرفتن بازیکن آزاد محدودیت داریم. در این بخش باید دقت کنیم تا بازیکن خوب انتخاب کنیم. اکنون محدودیت پیدا کردن بازیکن آزاد خوب داریم. از اکنون داریم تمام لیگ‌ها را بررسی می‌کنیم. بازیکنانی که جذب کردیم، خیلی سریع بود. دو بازیکن را هم به دلیل محدودیت سقف موفق به جذب نشدیم.

