به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال زیر 17 سال ایران که دیشب در شبی باشکوه توانست بحرین سرشناس را اسیر بازی تماشایی خود کند و از دقیقه اول تا ثانیه پایانی نبض زمین و بازی را در دستان خود بگیرد و با اقتدار راهی فینال شود، تنها یک گام دیگر تا ایستادن بر قله افتخار قاره کهن فاصله دارد.

تیم‌ ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران شب گذشته در نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا ضمن پیروزی برابر بحرین علاوه بر راهیابی به فینال این رقابت‌ها یکی از دو تیمی نام گرفت که سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کند.

ملی‌پوشان کشورمان حالا فقط کره‌جنوبی را برای کسب طلای آسیا پیش رو دارند. کره‌ای که پسران هندبال بلد ایران در دور مقدماتی نشان دادند راه بردن این تیم را به‌خوبی بلد هستند.

کره جنوبی که بعد از شکست برابر ایران در دور مقدماتی به عنوان تیم دوم از گروه صعود کرد، در دور دوم توانست صدرنشین شود و در نیمه نهایی هم در یک بازی نزدیک قطر را از پیش رو برداشت تا بار دیگر برابر شیرپسران ایران بایستد.

تا همین جای کار هم پسران هندبال ایران با 7 برد متوالی و شکست تمامی رقبایش با اختلاف گل زیاد دست به تاریخ‌سازی زده. شیربچه‌های کشورمان فردا در صورت شکست کره‌جنوبی در فینال و ایستادن بر سکوی قهرمانی می‌توانند بعد از 19 سال بار دیگر هندبال مردان ایران را صاحب جام قهرمانی آسیا کنند. آخرین باری که هندبال ایران در بخش مردان به عنوان قهرمانی در قاره کهن رسیده، به مسابقات نوجوانان آسیا 2006 برمی‌گردد که ملی پوشان هندبال ایران در تهران موفق شدند جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

در بازی رده‌بندی این جام نیز بحرین و قطر با یکدیگر از ساعت 16:30 پنجشنبه رودررو می‌شوند.

دیدار دو تیم ملی هندبال زیر 17 سال ایران و کره‌جنوبی در فینال نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، فردا، پنجشنبه، 3 مهر و از ساعت 18:30 به وقت کشورمان برگزار می‌شود. این دیدار بصورت مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

انتهای پیام/