رفع اتهام تجاوز گروهی از چهار دوومیدانی‌کار ایرانی

با تصمیم قاضی پرونده، عنوان اتهامی «تجاوز گروهی» از چهار ورزشکار تیم ملی دوومیدانی ایران برداشته شد و روند بازجویی‌ها بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اکبرلو سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور حقوقی اعلام کرد: در جلسه اخیر رسیدگی، فیلمی از فضای مجازی به شاکی نشان داده شد و او اقرار کرد که این فیلم متعلق به خودش بوده و در بخشی از اظهارات قبلی حقیقت را نگفته است. همین موضوع باعث تغییر مسیر پرونده شد و قاضی دستور داد تمامی بازجویی‌های گذشته منتفی و روند تحقیقات از ابتدا آغاز شود.

به گفته او، پزشکی قانونی نیز گزارش داده که نشانه‌هایی از فعل و انفعالات جنسی میان دو نفر از ورزشکاران و شاکی وجود داشته است، اما هنوز باید مشخص شود که این اتفاق قبل از حضور شاکی در هتل رخ داده یا پس از آن، و همچنین نمونه‌های موجود در بدن شاکی دقیقاً به چه فرد یا زمانی مربوط می‌شود.

اکبرلو تأکید کرد در شرایط فعلی، عنوان «تجاوز گروهی» برای چهار ورزشکار ایرانی با هر میزان دخالت احتمالی در ماجرا برداشته شده است و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد تا ابعاد دیگر پرونده روشن شود.

