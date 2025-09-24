آغاز لیگ برتر تکواندو آقایان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) با حضور 57 بازیکن آزاد و9 تیم ازسوم مهرماه به مدت دو روز در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار خواهد شد.

هفته اول این رقابت‌ها طی دو روز،پنج شنبه سوم مهرماه و جمعه چهارم مهرماه، برگزار می‌شود. وزن کشی مسابقات اوزان فرد روز چهارشنبه دوم مهرماه و وزن کشی اوزان زوج سوم مهرماه خواهد بود.

در این دوره از مسابقات 57 بازیکن آزاد به همراه 9 تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، اکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار خواهد شد.

