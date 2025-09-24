به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد و قرار است آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه نیز میزبان بازی‌های افتتاحیه باشند. امشب جانی اینفانتینو رئیس فیفا با الخاندرو دومینگز رئیس کونمبول و همچنین رؤسای جمهوری آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه در نیویورک دیدار می‌کند تا درباره تغییرات احتمالی این رقابت‌ها به گفت‌وگو بپردازند.

دومینگز پیش‌تر در کنگره سالانه فیفا در آسونسیون پیشنهاد داده بود که جام جهانی ۲۰۳۰ به مناسبت صدمین سالگرد اولین دوره این مسابقات در سال ۱۹۳۰ با حضور ۶۴ تیم برگزار شود. او گفته بود: «می‌خواهم همه خلاقیت‌مان را به کار بگیریم، مشارکت کنیم و اجازه دهیم جهان در این جشن بزرگ و محبوب‌ترین رویداد روی کره زمین حضور داشته باشد. هیچ‌کس نباید از این جشن کنار گذاشته شود.»

روزنامه اوله حتی جزئیاتی از این طرح را منتشر کرده و نوشته است در صورت تصویب، جام جهانی ۲۰۳۰ شامل ۱۶ گروه خواهد بود و تیم‌های اول و دوم هر گروه راهی مرحله حذفی ۳۲ تیمی می‌شوند.

بر اساس این طرح، یکی از گروه‌ها در آرژانتین برگزار خواهد شد و ورزشگاه ریورپلاته میزبان دیدار نخست تیم ملی این کشور خواهد بود. اروگوئه نیز یک گروه را میزبانی می‌کند و پاراگوئه که در حال ساخت ورزشگاه جدید است، یک گروه دیگر را خواهد داشت. باقی ۱۳ گروه نیز در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد.

با این حال، منابع نزدیک به کونمبول این خبر را هنوز زودهنگام دانسته‌اند، اما قرار است هفته آینده در نشست شورای فیفا به ریاست «چی‌کی تاپیا» رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، این موضوع به صورت رسمی مورد بررسی قرار بگیرد.

