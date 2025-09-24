خبرگزاری کار ایران
جواهرات و ساعت‌های ۱۰۰ هزار یورویی به غارت رفت

سرقت از منزل سرمربی تیم ملی پرتغال

خانه روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال در حومه لیسبون مورد دستبرد قرار گرفت و سارقان حدود ۱۰۰ هزار یورو جواهرات و ساعت از آن به سرقت بردند.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های محلی پرتغال اعلام کردند سارقان از طریق آشپزخانه وارد منزل روبرتو مارتینز در منطقه کاسکایس شدند. شبکه سی‌ان‌ان پرتغال گزارش داد که این افراد با شکستن یکی از پنجره‌ها موفق شدند خود را به داخل خانه برسانند.

مارتینز ۵۲ ساله از ژانویه ۲۰۲۳ هدایت تیم ملی پرتغال را برعهده گرفته و در حال آماده‌سازی شاگردانش برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایرلند و مجارستان است که به ترتیب در روزهای ۱۱ و ۱۴ اکتبر برگزار خواهد شد.

این حادثه در شرایطی رخ داده که رسانه‌های پرتغالی از آغاز تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان خبر داده‌اند.

