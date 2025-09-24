شروع طوفانی ژابی آلونسو در رئال مادرید؛ مامور 007
رئال مادرید با هدایت ژابی آلونسو فصلی رویایی را آغاز کرده است؛ تیمی که پس از هفت بازی رسمی، بدون شکست و حتی بدون تساوی، با ۱۰۰ درصد پیروزیها راهی تازه را در پیش گرفته است.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو از ابتدای فصل فلسفهاش را بر «بلوکهای مسابقه» بنا کرده و نخستین بلوک را با هفت پیروزی متوالی پشت سر گذاشته است. او مانند یک مأمور دقیق، نقشههایش را از پیش نوشته و برابر اوساسونا، اسپانیول، لوانته و رئال سوسیهداد با همان خونسردی همیشگی برنده میدان شده است. حالا پیش از یکی از مأموریتهای مهم فصل یعنی دربی مادرید، این مربی با «مجوز بردن» به سراغ چالش بعدی میرود.
سلاح مرگبار این عملیات کسی نیست جز کیلیان امباپه. ستاره فرانسوی در تمام سناریوها جواب داده؛ چه با نفوذ در فضا، چه در جدالهای تنبهتن و چه در ضربات پنالتی. آخرین نمایش او، زدن یک پنالتی پاننکا مقابل رایان بود تا شمار گلهایش به ۹ برسد و نشان دهد در مسیر شکستن رکورد شخصیاش در نخستین فصل حضور در مادرید است. در کنار او، خط میانی نقش آزمایشگاه تاکتیکی آلونسو را ایفا میکند؛ جایی که دقایق با دقت تقسیم میشود. گولر نقش تازهای گرفته، شوامنی جایگاه ویژهای یافته و بازیکنانی مثل کاماوینگا و بلینگام پس از مصدومیت دوباره به اوج برگشتهاند.
کلید کار آلونسو، تعهد و پرسینگ تیمی است؛ شاخصهای که او غیرقابل مذاکره میداند. وقتی توپ در اختیار رئال نیست، از امباپه و وینیسیوس گرفته تا هافبکها، همه در دفاع جمعی مشارکت میکنند. همین رویکرد باعث شده مادرید نهتنها سریع توپ را پس بگیرد، بلکه ابتکار عمل را تا پایان بازی حفظ کند.
در این میان، تازهواردها هم جایگاه خود را یافتهاند. ماستانتونو، هویسِن و کارراس در شروع فصل مأموریتهایشان را بهخوبی انجام دادهاند. دو مدافع جوان به سرعت در ترکیب جا افتادهاند و ماستانتونو هم با گلزنی مقابل لوانته نخستین سد را شکسته و حالا با اعتماد آلونسو و جاهطلبی خودش به مرحله تازهای از رشد رسیده است.
مسیر قهرمانی طولانی و پرپیچوخم خواهد بود اما رئال مادرید آلونسو چیزی فراتر از نتایج کامل ارائه کرده است. این تیم اکنون نهتنها برنده است، بلکه با یک برنامه مشخص و رو به رشد، نوید فصلی متفاوت و درخشان را میدهد.