اعتمادی: داوری امروز آسان‌تر شده اما نیازمند حمایت جدی است

اعتمادی: داوری امروز آسان‌تر شده اما نیازمند حمایت جدی است
داور پیشکسوت فوتبال ایران با سال ها قضاوت در رقابت های ملی و باشگاهی توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان اهالی فوتبال پیدا کند.

به گزارش ایلنا، مصطفی اعتمادی، یکی از چهره‌های شناخته‌شده و پیشکسوت داوری فوتبال ایران، در گفت‌وگویی صمیمی به مرور زندگی ورزشی، فعالیت‌های داوری و نگاهش به وضعیت امروز فوتبال و داوری کشور پرداخت.

او فعالیت ورزشی خود را از نوجوانی آغاز کرد و گفت:از ۱۶ سالگی در تیم آموزشگاه‌های اصفهان شرکت کردم و از ۲۰ سالگی در تیم کلونی اصفهان حضور داشتم. در همان سال‌ها توانستم همراه تیم‌های اصفهانی به مقام‌های قهرمانی کشور برسم.

اعتمادی ادامه داد:پس از ورود به دانشگاه تربیت بدنی ایران، مسیر حرفه‌ای من تغییر کرد. با کسب مدرک لیسانس، علاقه‌ام به داوری پررنگ‌تر شد و با معرفی استاد داود نصیری، موفق شدم وارد جمع داوران ملی و سپس بین‌المللی شوم.

پیشکسوت داوری، که سال‌ها در کنار بزرگانی همچون داود جدی‌پور، رضا نظری، جعفر نامدار، محمد صالحی، محسن زمانی و منوچهر نظری فعالیت داشته است، درباره شرایط سخت داوری در گذشته گفت: داوری آن زمان با الان خیلی فرق داشت. هیچ امکاناتی وجود نداشت، نه تلویزیون بود و نه تکنولوژی‌های امروزی. قضاوت‌ها بسیار دشوارتر انجام می‌شد و داور باید همه چیز را با دقت شخصی خودش مدیریت می‌کرد.

مصطفی اعتمادی، پیشکسوت داوری فوتبال ایران، در طول سال‌های فعالیت خود قضاوت‌های متعددی در سطح باشگاهی و ملی انجام داده است. او از اواخر دهه ۴۰ وارد عرصه داوری شد و در دهه ۵۰ به‌عنوان یکی از داوران مطرح کشور شناخته شد.

اعتمادی طی سال‌های فعالیتش قضاوت‌های متعددی در مسابقات حساس لیگ و جام‌های کشوری بر عهده داشت. وی در اینباره گفت: بازی‌های بزرگی از جمله رقابت‌های رومانی و لهستان را در سال 1353، پرسپولیس پاس در سال 1352، آبردین و پرسپولیس در سال 1352، فنرباغچه ترکیه و تیم ملی ایران در سال 1353، بنفیکا و پرسپولیس در سال 1349، عقاب و استرالیا در سال 1349 و تاج پرسپولیس در سال 1354 سوت زده ام.

او با اشاره به تغییرات امروز داوری گفت:امروز داوری خیلی آسان‌تر شده است. تکنولوژی‌های جدید کمک می‌کند تصمیم‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر گرفته شوند و داوران بتوانند اختلافات و مسائل را راحت‌تر حل کنند. البته این مسئله به معنای بی‌نیازی از تجربه نیست؛ داوری امروز باید ترکیبی از علم روز و تجربه پیشکسوتان باشد.

اعتمادی با تأکید بر اهمیت حمایت از داوران جوان و برنامه‌ریزی فدراسیون برای توسعه داوری اظهار داشت:امروز در فوتبال کشور در رده های مختلف تیمهای فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی آقایان و بانوان فعال هستند که در طول یک سال بازی‌های سختی را پشت سر می‌گذارند. اداره این حجم از مسابقات بدون فدراسیون و پیشکسوتان ممکن نیست. هزینه‌های بسیار بالای برگزاری مسابقات و اردوها نیازمند مدیریت منابع مالی و استفاده از تجربه نسل‌های گذشته است که در این میان مهدی تاج، مهدی محمد نبی و  دیگر مسئولین فدراسیون قدم های ارزشمندی را برداشته اند.

او همچنین به اهمیت حضور ایران در سطح جهانی اشاره کرد و گفت:حمایت ویژه از تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی آمریکا بسیار حیاتی است. اگر حمایت کافی صورت گیرد، می‌تواند اثرات بزرگی بر موفقیت تیم ملی و ارتقای جایگاه فوتبال ایران داشته باشد. امیر قلعه نویی به همراه کادرش راه سختی را در کنار بازیکنان ارزشمند تیم ملی دارد و امیدواریم که در این رقابتهای مهم موفق باشند.

اعتمادی در پایان خطاب به مسئولان ورزشی و دولتی گفت:پیشکسوتان فوتبال و داوری در طول سال‌ها تلاش زیادی کرده‌اند. امروز زمان آن است که از تجربه ما استفاده شود. اگر نمایندگان داوری کشور با پشتوانه و حمایت بیشتری انتخاب شوند، بی‌شک عملکردشان در میادین بین‌المللی بهتر خواهد بود. دولت و وزارت ورزش باید نهایت قدردانی و حمایت را از فدراسیون فوتبال  داشته باشند تا مسیر آینده فوتبال  کشور هموارتر شودازیک سو و از سوی دیگر هیات‌های فوتبال استانها  و باشگاههای کشور با تعامل سازنده در کنار یکدیگر در توسعه فوتبال نقش ذاتی خود را به خوبی انجام دهند .

