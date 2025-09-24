خبرگزاری کار ایران
کرسی حسن یزدانی در اتحادیه جهانی کشتی حفظ شد

کرسی حسن یزدانی در اتحادیه جهانی کشتی حفظ شد
با رایزنی های فدراسیون کشتی، حسن یزدانی مجددا به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در خلال رقابت های جهانی کشتی در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

با رایزنی های گسترده فدراسیون در کرواسی و در نهایت با رأی گیری  بعمل آمده از کشتی گیران حاضر در این  رقابت ها حسن یزدانی ستاره کشتی آزاد ایران که 10 مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان را در کارنامه دارد، مجددا به عضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در آمد.

این در حالی است که حسن یزدانی بعد از 10 سال در این رقابت ها غایب بود و به دلیل مصدومیت و جراحی روی کتف حضور نداشت، اما حالا این کرسی او در اتحادیه جهانی تمدید شد.

