کرسی حسن یزدانی در اتحادیه جهانی کشتی حفظ شد

انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در خلال رقابت های جهانی کشتی در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

با رایزنی های گسترده فدراسیون در کرواسی و در نهایت با رأی گیری بعمل آمده از کشتی گیران حاضر در این رقابت ها حسن یزدانی ستاره کشتی آزاد ایران که 10 مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان را در کارنامه دارد، مجددا به عضویت کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی در آمد.

این در حالی است که حسن یزدانی بعد از 10 سال در این رقابت ها غایب بود و به دلیل مصدومیت و جراحی روی کتف حضور نداشت، اما حالا این کرسی او در اتحادیه جهانی تمدید شد.

