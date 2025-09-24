به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با فجر شهید سپاسی شیراز، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید فاصله بین مسابقات بسیار کوتاه بوده و این موضوع آماده‌سازی تیم را سخت می‌کند. با این حال روند تمرینی عادی داشتیم. حریف را آنالیز کردیم، برای بازیکنان ذخیره تمرین جبرانی در نظر گرفتیم و برای نفرات اصلی تمرینات ریکاوری و بازتوانی انجام شد. امروز هم با یک جلسه تمرین، آماده بازی می‌شویم.

او افزود: مهدی ترابی به دلیل مصدومیت در اختیار ما نیست، اما سایر بازیکنان سرحال و با انگیزه‌اند. پیروزی برابر سپاهان روحیه تیم را بالا برده و امیدوارم شرایط حضور هواداران برای بازی فردا فراهم شود. نبود هواداران جای خالی بزرگی ایجاد می‌کند و امیدواریم مسئولان زمینه حضور پرشور آنها را مهیا کنند. فجر تیمی قدرتمند است و عملکرد خوبی در این فصل داشته، اما ما هم تراکتور هستیم و در زمین خودمان بازی می‌کنیم. همه می‌دانیم اگر فردا برنده نشویم، برد هفته گذشته ارزش خود را از دست می‌دهد. با احترام به حریف، برای کسب پیروزی به میدان می‌رویم.

سرمربی تراکتور درباره استفاده از مهدی شیری در پست هافبک گفت: مشکل کجاست؟ اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته وقتی ریکاردو یا ایگور را نداشتیم، از شیری استفاده می‌کردیم. او شخصیت خوبی دارد و بارها تیم را نجات داده است. درک بازی بالایی دارد، در دفاع مشارکت می‌کند و در بازی با شباب الاهلی پوشش فضای پشت دفاع و میانه زمین را فوق‌العاده انجام داد. من به‌عنوان مربی دلیل کافی دارم که چرا به او میدان می‌دهم. بسته به سبک بازی حریف و نیاز تیم، تصمیم می‌گیرم از چه بازیکنی استفاده کنم.

او ادامه داد: سال‌ها پیش وقتی امید نورافکن را در تیم ملی در پست دفاع آخر گذاشتم، انتقادهای زیادی شد اما کسی ندید که او در پست غیرتخصصی‌اش چقدر خوب کار کرد. بازیکنی که فضای پشت دفاع را می‌شناسد و وظایف تاکتیکی را دقیق اجرا می‌کند، قطعاً می‌تواند به تیم کمک کند. شیری بازیکنی ارزشمند است که کمتر از ارزش واقعی‌اش به او بها می‌دهند. تصور می‌کنم تمرکز زیادی روی اوست، اما تیم فقط یک بازیکن نیست. اگر من بخواهم مطابق افکار عمومی تصمیم بگیرم، نیازی به مربی نیست. من بازیکنان را هر روز در تمرین می‌بینم و بر اساس نیاز تیم انتخاب می‌کنم.

اسکوچیچ درباره شرایط مهدی ترابی نیز گفت: برخلاف برخی صحبت‌ها، پروسه درمان او طولانی نشده است. مشکل عضلانی دارد و به‌زودی به تمرینات بازخواهد گشت.

او در خصوص احتمال بازی دادن به دانیال اسماعیلی‌فر در پست وینگر اظهار داشت: اعتقادات خاصی دارم. مثلاً با بازی دادن به شیری در میانه زمین قهرمان شدیم. دانیال فوق‌العاده است و هر روز پیشرفت می‌کند. دانیال و نادری تغییرات چشمگیری داشته‌اند. با این حال انتظاراتم از آن‌ها کم نمی‌شود. فوتبال نقطه پایان ندارد و بازیکنان باید همیشه در مسیر پیشرفت باشند.

اسکوچیچ درباره عدم استفاده از یوهانسون و احتمال از دست رفتن یکی از سهمیه‌های خارجی تیم توضیح داد: باید دید پرونده بیرانوند در فیفا چه می‌شود. حضور یوهانسون باعث پیشرفت بیرانوند خواهد شد و براساس شرایط آن پرونده، شاید از او استفاده کنیم. این را از فدراسیون بپرسید که چرا بازیکن ما را محروم کردند در حالی که فیفا تصمیم دیگری گرفته است. بازیکنان خارجی کالا نیستند که از بازار گرفته باشیم؛ آن‌ها باید خود را با فرهنگ و شرایط تیم وفق دهند. این زمان‌بر است اما قطعاً در زمان مناسب از تمام خریدهای خارجی استفاده خواهیم کرد.

