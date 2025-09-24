به گزارش ایلنا، مارسی موفق شد پس از ۱۴ سال در ورزشگاه ولودروم پاری‌سن‌ژرمن را شکست دهد و به برتری ۱-۰ برسد. اما شادی این پیروزی بزرگ با حاشیه‌ای در ثانیه‌های پایانی همراه شد؛ جایی که دی‌زر‌بی به دلیل اعتراض به یک خطا کارت زرد گرفت و با ادامه اعتراضات و ورود به زمین، داور او را با کارت قرمز اخراج کرد.

دانیل ریولو، کارشناس شبکه RMC اسپورت، با انتقاد از رفتار دی‌زر‌بی گفت: «اگر این تیم می‌خواهد با کیفیت بازیکنانش و ایده‌های مربی رشد کند، او باید آرام‌تر باشد. من یادم نمی‌آید آخرین بار چه زمانی او را آرام دیده‌ام. انگار همه چیز برایش بیش از حد بزرگ است، فشار زیادی روی اوست و نمی‌تواند یک فصل را با این سطح تنش سپری کند. باید مغزش را هر از گاهی در یخچال بگذارد. نمی‌شود همیشه با دیگ‌زودپز به جای مغز بازی‌ها را اداره کرد.»

با این حال، دی‌زر‌بی پس از بازی بی‌اعتنا به انتقادات، تمرکزش را روی عملکرد تیم گذاشت و گفت: «این یکی از بهترین روزها از زمان حضور من در مارسی بود. من برای ولودروم و برای شکست پاری‌سن‌ژرمن به اینجا آمدم؛ تیمی که نماد قدرت است و سال‌ها بی‌رقیب قهرمان می‌شود. این را در فلسفه خودم نمی‌پذیرم. اما هنوز هیچ چیز تمام نشده و مهم‌ترین موضوع بازی جمعه برابر استراسبورگ است تا یک گام دیگر برای ساختن تیمی بزرگ برداریم.»

مارسی اکنون با سه برد و دو شکست در رده ششم جدول لیگ فرانسه قرار دارد. این تیم روز جمعه میهمان استراسبورگ خواهد بود و سپس در ۳۰ سپتامبر در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آژاکس خواهد رفت.

