خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پرحاشیه مورینیو در بنفیکا: حمله به داور پس از تساوی برابر ریوآوه

آغاز پرحاشیه مورینیو در بنفیکا: حمله به داور پس از تساوی برابر ریوآوه
کد خبر : 1690779
لینک کوتاه کپی شد.

ژوزه مورینیو، سرمربی تازه‌وارد بنفیکا، پس از تساوی پرانتقاد تیمش برابر ریوآوه، به شدت از قضاوت داور مسابقه انتقاد کرد و او را «فاقد شخصیت» دانست.

به گزارش ایلنا، بنفیکا شنبه شب در لیگ پرتغال مقابل ریوآوه به نتیجه ۱-۱ رسید؛ دیداری که مورینیو نخستین تجربه رسمی‌اش روی نیمکت این تیم را پشت سر گذاشت. شاگردان او در دقیقه ۸۶ توسط هئورگی ساداکوف به گل رسیدند، اما در وقت‌های تلف شده گل تساوی را دریافت کردند تا دو امتیاز حساس از دست برود. این نتیجه در حالی رقم خورد که ریوآوه تاکنون در فصل جاری بردی نداشته است.

مورینیو در نشست خبری بعد از بازی با عصبانیت گفت: «نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم مسلط و تهاجمی ظاهر شدیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. دو تعویض ما ریتم بازی را تغییر داد و به گل رسیدیم، اما گل تساوی که دریافت کردیم غیرقابل قبول بود. این نتیجه برای ما به شدت ناعادلانه است. این همان مسابقه‌ای بود که ریوآوه می‌خواست و داور هم اجازه داد به آن برسند.»

سرمربی پرتغالی همچنین از تصمیم داور برای مردود اعلام کردن گل تیمش در شرایطی که بازی بدون گل دنبال می‌شد، انتقاد کرد: «اگر فوتبال جدید این است که یک گل به دلیل برخورد انگشت پای کوچک مهاجم با انگشت پای کوچک مدافع مردود شود، من این فوتبال جدید را دوست ندارم. با این حال مجبوریم بپذیریم.»

مورینیو در پایان با حمله مستقیم به سرخیو گولیو، داور مسابقه، گفت: «او هیچ شخصیتی نداشت.» این در حالی است که بنفیکا هفته آینده باید مقابل ژیل ویسنته در لیگ پرتغال بازی کند و چهار روز بعد نیز در لیگ قهرمانان به مصاف چلسی خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی