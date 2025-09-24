آغاز پرحاشیه مورینیو در بنفیکا: حمله به داور پس از تساوی برابر ریوآوه

به گزارش ایلنا، بنفیکا شنبه شب در لیگ پرتغال مقابل ریوآوه به نتیجه ۱-۱ رسید؛ دیداری که مورینیو نخستین تجربه رسمی‌اش روی نیمکت این تیم را پشت سر گذاشت. شاگردان او در دقیقه ۸۶ توسط هئورگی ساداکوف به گل رسیدند، اما در وقت‌های تلف شده گل تساوی را دریافت کردند تا دو امتیاز حساس از دست برود. این نتیجه در حالی رقم خورد که ریوآوه تاکنون در فصل جاری بردی نداشته است.

مورینیو در نشست خبری بعد از بازی با عصبانیت گفت: «نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه دوم مسلط و تهاجمی ظاهر شدیم و موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم. دو تعویض ما ریتم بازی را تغییر داد و به گل رسیدیم، اما گل تساوی که دریافت کردیم غیرقابل قبول بود. این نتیجه برای ما به شدت ناعادلانه است. این همان مسابقه‌ای بود که ریوآوه می‌خواست و داور هم اجازه داد به آن برسند.»

سرمربی پرتغالی همچنین از تصمیم داور برای مردود اعلام کردن گل تیمش در شرایطی که بازی بدون گل دنبال می‌شد، انتقاد کرد: «اگر فوتبال جدید این است که یک گل به دلیل برخورد انگشت پای کوچک مهاجم با انگشت پای کوچک مدافع مردود شود، من این فوتبال جدید را دوست ندارم. با این حال مجبوریم بپذیریم.»

مورینیو در پایان با حمله مستقیم به سرخیو گولیو، داور مسابقه، گفت: «او هیچ شخصیتی نداشت.» این در حالی است که بنفیکا هفته آینده باید مقابل ژیل ویسنته در لیگ پرتغال بازی کند و چهار روز بعد نیز در لیگ قهرمانان به مصاف چلسی خواهد رفت.

