چرا باشگاه انگلیسی توپ طلای عثمان دمبله را تبریک گفت؟
باشگاه ساندرلند با اقدامی غیرمنتظره به عثمان دمبله بابت کسب توپ طلای ۲۰۲۵ تبریک گفت؛ موضوعی که ریشه در یک ارتباط خاص میان ستاره پاری‌سن‌ژرمن و مدیر این باشگاه دارد.

به گزارش ایلنا، دمبله دوشنبه شب در مراسم باشکوه توپ طلا به‌عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان معرفی شد و بالاتر از لامین یامال، رقیب اصلی خود، جایزه را به دست آورد. او در فصل ۲۵-۲۰۲۴ با آمار خیره‌کننده ۳۵ گل و ۱۶ پاس گل نقش کلیدی در قهرمانی تاریخی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا ایفا کرد.

اندکی بعد از این موفقیت، ساندرلند با انتشار پستی در اینستاگرام به دمبله تبریک گفت؛ اقدامی که در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسید چراکه این بازیکن هرگز برای این تیم انگلیسی به میدان نرفته است.

با این حال، ارتباط نزدیک دمبله با کیرل لوئی-دریفوس، رئیس و سهام‌دار باشگاه ساندرلند، دلیل اصلی این ماجراست. لوئی-دریفوس هم‌سن دمبله است و علاوه بر مالکیت بخشی از ساندرلند، بخشی از سهام باشگاه مارسی را نیز در اختیار دارد. همین دوستی موجب شده ستاره فرانسوی حتی در مارس ۲۰۲۳ برای تماشای دیدار ساندرلند برابر شفیلد یونایتد در ورزشگاه استادیوم آف لایت حاضر شود.

ساندرلند که فصل جاری پس از صعود از چمپیونشیپ دوباره در لیگ برتر حاضر است، در پنج بازی ابتدایی خود دو پیروزی و دو تساوی کسب کرده و شروعی امیدوارکننده داشته است. مشخص نیست دمبله همچنان نتایج این تیم را دنبال می‌کند یا خیر، اما تبریک اخیر نشان داد پیوند او با این باشگاه انگلیسی همچنان برقرار است.

