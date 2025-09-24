به گزارش ایلنا، هری کین بار دیگر نقش اول بایرن مونیخ شد و در پیروزی ۴ بر یک برابر هوفنهایم هت‌تریک کرد تا تیمش شروعی بی‌نقص در فصل جدید بوندسلیگا داشته باشد. کین یک بار پیش از پایان نیمه اول، بار دیگر از روی نقطه پنالتی و در ادامه با ضربه‌ای دقیق در نیمه دوم گلزنی کرد. سرژ گنابری هم گل چهارم را به ثمر رساند تا شاگردان کمپانی به هفتمین پیروزی متوالی خود در مسابقات رسمی برسند.

این دیدار اما نقطه عطفی برای لنارت کارل ۱۷ ساله بود. پدیده جوان بایرن به‌عنوان دومین بازیکن جوان تاریخ باشگاه در بوندسلیگا به میدان رفت و با یک ارسال هوشمند از روی کرنر زمینه‌ساز گل اول کین شد. او پیش از تعویض در دقیقه ۶۰ نمایش قابل قبولی داشت و رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ بایرن در ثبت پاس گل در بوندسلیگا را به نام خود ثبت کرد.

ونسان کمپانی که اخیراً بابت از دست دادن استعدادهایی چون پل وارنر (به پی‌اس‌وی) و آدام آزنو (به اورتون) زیر فشار رسانه‌های آلمان قرار گرفته، از سیاست خود در قبال استفاده از کارل دفاع کرد. او در گفت‌وگو با اسکای اسپورت گفت:«فصل گذشته او در تیم‌های زیر ۱۷ و ۱۹ ساله‌ها بازی می‌کرد. این یعنی به استعدادهایمان اعتماد داریم. هیچ فشاری روی لنی نیست. باید از بازی لذت ببرد. کیفیتش همین است که هر بار لحظه‌های خاص خودش را دارد. وقتی در بایرن یک سانتر خوب بفرستی، هری کین آنجا هست تا توپ را گل کند و این به جوان‌ها اعتمادبه‌نفس می‌دهد.»

کمپانی افزود: «او باید همان‌طور که حالا می‌جنگد و می‌دود ادامه دهد. حتی اگر ۱۰ یا ۱۵ گل دیگر بزند، باز هم باید قدم‌ها را محتاطانه برداشت. ما باور زیادی به بازیکنان جوان داریم و به همین دلیل می‌خواهیم روند رشدشان آرام و درست طی شود.»

پیروزی مقابل هوفنهایم چهارمین برد پیاپی بایرن در لیگ و ادامه‌ای بر برتری هفته میانه مقابل چلسی در لیگ قهرمانان بود. کین حالا با هشت گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفته و تیم کمپانی با ۱۲ امتیاز و تفاضل گل چشمگیر در صدر جدول است. بایرن که ۱۳ بازی متوالی بدون شکست را پشت سر گذاشته، روز ۲۶ سپتامبر میزبان وردربرمن خواهد بود.

انتهای پیام/