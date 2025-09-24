انتقاد شدید اشلوت از ستاره اخراجی لیورپول

به گزارش ایلنا، لیورپول سه‌شنبه شب موفق شد با نتیجه ۲ بر یک ساوتهمپتون را شکست دهد، اما شادی این برد با اخراج عجیب هوگو اکیتیکه تلخ شد. مهاجم فرانسوی که در نیمه دوم به جای الکساندر ایساک وارد میدان شده بود، ابتدا کارت زرد گرفت، سپس در واپسین دقایق با پاس عالی فدریکو کیه‌زا گل برتری را به ثمر رساند، اما با درآوردن پیراهنش برای شادی گل دومین کارت زرد و در نتیجه کارت قرمز دریافت کرد.

آرنه اشلوت پس از بازی در نشست خبری گفت: «این کار بی‌مورد و احمقانه بود. کارت زرد اولش هم بی‌مورد بود چون باید احساساتت را کنترل کنی. می‌دانم کار برای یک مهاجم سخت است، وقتی مدافع هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. اما بهترین راه همیشه کنترل احساسات است. اگر هم نمی‌توانی، لااقل کاری نکن که به کارت زرد ختم شود.

به او گفتم اگر در فینال لیگ قهرمانان در دقیقه ۸۷ بعد از دریبل سه بازیکن و شلیک توپ به کنج دروازه گل بزنی، می‌توانم درک کنم که فکر کنی همه‌چیز درباره توست. اما در چنین صحنه‌ای باید به سمت فدریکو برمی‌گشتی و می‌گفتی این گل مال توست. کار احمقانه‌ای بود و همان لحظه هم این را به او گفتم.»

اکیتیکه نیز بلافاصله پس از مسابقه در شبکه‌های اجتماعی از هواداران لیورپول عذرخواهی کرد و نوشت: «خیلی هیجان‌زده بودم که در اولین بازی‌ام در جام اتحادیه توانستم به تیم کمک کنم. اما احساساتم بر من غلبه کرد. از همه خانواده سرخ عذرخواهی می‌کنم و از هواداران و هم‌تیمی‌هایم که همیشه پشتیبان من هستند، سپاسگزارم.»

