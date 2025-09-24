خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی داوران هفته پنجم لیگ برتر

داوران بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، داوران بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴

*تراکتور تبریز - فجرسپاسی شیراز

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک ها: علیرضا ایلدروم، محمدعلی پورمتقی و مهرداد خسروی داور VAR: پیام حیدری کمک: شبیر بهروزی ناظر: محمدرضا فلاح

*پرسپولیس- ملوان بندرانزلی

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی،علی بای داور VAR: کوپال ناظمی کمک: فرهاد مروجی ناظر: رضا سخندان

جمعه ۴ مهر ۱۴۰۴

*خیبر خرم‌آباد- سپاهان اصفهان 

داور: بیژن حیدری کمک: رحیم حاجی‌پور، علیرضا طاهرخانی و رسول اولیایی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: حسین زمانی ناظر: یداله جهانبازی 

*گل‌گهر سیرجان- فولاد خوزستان

داور: فرهاد امینی کمک: حمیدرضا افشون،رضا احمدی و سیدحسین حسینی داور VAR: وحید زمانی کمک: مسعود حقیقی ناظر: محسن قهرمانی

*ذوب‌آهن اصفهان- آلومینیوم اراک 

داور: میثم حیدری کمک‌ها: صادق رستمی، سامان سحاب منش، میثم عباسپور داورVAR: مرتضی منصوریان کمک: بهمن عبداللهی 

*شمس‌آذر قزوین- استقلال تهران

داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، امین قدیری و ناصر جنگی داورVAR: سیدرضا مهدوی کمک: ایمان کهیش ناظر: نادر جعفری

*استقلال خوزستان- مس رفسنجان

داور: علی سام کمک‌ها: علیرضا مرادی، علی فراهانی و رضا مرادی داورVAR: امیر عرب‌براقی کمک: فرهاد فرهادپور 

شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴

*پیکان - چادرملو اردکان

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: بهزاد پناهی، میلاد قاسمی و غلامرضا ادیبی داورVAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی

انتهای پیام/
