بلیت فروشی بازی پرسپولیس_ملوان شروع شد

به گزارش ایلنا، سرخپوشان، از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس از ساعت ۱۹ فردا پنج‌شنبه، در ورزشگاه شهدای شهر قدس، میزبان تیم ملوان بندر انزلی خواهند بود. بلیت فروشی این مسابقه از ساعت 11 امروز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی آغاز شد.

فروش بلیت در ۳ ساعت ابتدایی، فقط با در اختیار داشتن کارت هواداری پرسپولیس امکان‌پذیر خواهد بود و دارندگان آن ضمن بهره‌مندی از امتیاز اولویت در خرید از تخفیف ۵۰ درصدی نیز برخوردار خواهند بود. پس از این مدت عموم علاقمندان و هواداران پرسپولیس می‌توانند بلیت این دیدار را با تخفیف ۳۰ درصدی تهیه کنند.

پرسپولیس بعد از دو تساوی متوالی حالا برای اولین پیروزی فصل‌شان در تهران لحظه شماری می‌کنند و باید دید استقبال هوادارن پرسپولیس از این دیدار چطور خواهد بود.

