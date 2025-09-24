به گزارش ایلنا، روز گذشته مهدی تاج در مراسم تجلیل از قهرمانان کشتی حضور داشت و در صحبتهایش گفت: خیلی خوشحالم که امروز توانستم بیایم. آقای دبیر و فدراسیون کشتی و شهرداری تهران دعوت کرده بودند و واقعا برایم توفیق بود که بیایم و اتفاق خوبی هم افتاد.

او در مورد موفقیت کشتی عنوان کرد: اینکه پرچم ما بالا برود مهم است، مهم نیست در چه رشته‌ای و به دست چه کسی. پرچم بالا برود، عده زیادی از دوستداران نظام و کشور و وطن‌دوستان خوشحال می‌شوند.

وی افزود: یک عده بسیار اندکی هم ممکن است خیلی نپسندند. ولی اعتقاد من این است که بیشتر مردم خوشحال هستند.

تاج در مورد وضعیت تیم ملی و صعود از گروهش کفت: انشالله. صعود ما به جام جهانی خودش یک توفیق برای فوتبال ما است. همین که همواره جزو ۳۲ کشوری باشیم که صعود کرده است. انشالله امسال اتفاقی در جام جهانی بیفتد که دفعات قبل نیفتاده بود. انتظار من این است. تصور من هم این است که آقای قلعه‌نویی روی این موضوع کار می‌کند. خود ایشان دیروز با من صحبت می‌کرد و می‌گفت من مطمئنم از گروه‌مان بالا می رویم. من از این روحیه‌ای که بین مجموعه فوتبال، سرمربی و بقیه هست، خوشحالم. ما باید تلاش کنیم هم بازی‌های خوب، هم حمایت و هم بازسازی و هم هر کاری که می‌شود، برای تیم ملی انجام بدهیم.

