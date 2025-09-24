خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش یحیی گل‌محمدی به پیروزی غرور آفرین والیبال

واکنش یحیی گل‌محمدی به پیروزی غرور آفرین والیبال
کد خبر : 1690713
لینک کوتاه کپی شد.

یحیی گل محمدی پیروزی تیم ملی والیبال برابر صربستان را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران روز گذشته با ارائه نمایشی درخشان و خاطره انگیز با نتیجه ۲-۳ از سد تیم ملی صربستان گذشته و به جمع هشت تیم برتر جهان راه پیدا کرد.

 عملکرد ستاره‌های تیم ملی والیبال ایران در مسابقات امروز بسیار خوب و تحسین‌برانگیز بود و حالا آنها با غلبه بر تیم قدرتمند و صاحب‌نام صربستان، موفق به کسب دستاورد بزرگی شده‌اند. این عملکرد خوب، تحسین همه اهالی ورزش در ایران را برانگیخته و از عصر دیروز شاهد واکنش‌های تمجیدآمیز فراوانی در صفحه رسمی بسیاری از ورزشکاران بوده‌ایم. 

حالا یحیی گل‌محمدی، سرمربی باتجربه و محبوب باشگاه فولاد، امشب با انتشار یک استوری، موفقیت تیم ملی والیبال ایران را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد این عملکرد درخشان ادامه پیدا کند. یحیی گل‌محمدی با انتشار تصویری از بازیکنان تیم ملی والیبال در صفحه خود نوشت: "پیروزی درخشان و شیرین تیم ملی والیبال ایران و صعود به جمع هشت تیم برتر جهان را به شیران دلاور والیبال ایران تبریک می‌گویم. این راه ادامه دارد."

تیم ملی والیبال ایران در ادامه این مسابقات روز پنجشنبه به مصاف جمهوری چک خواهد رفت در صورت برتری در این مسابقه، به افتخار بزرگی دست پیدا کرده و در جمع چهار تیم برتر مسابقات جهانی قرار خواهد گرفت.

 

واکنش یحیی گل‌محمدی به پیروزی غرور آفرین والیبال

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی