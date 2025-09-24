به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران روز گذشته با ارائه نمایشی درخشان و خاطره انگیز با نتیجه ۲-۳ از سد تیم ملی صربستان گذشته و به جمع هشت تیم برتر جهان راه پیدا کرد.

عملکرد ستاره‌های تیم ملی والیبال ایران در مسابقات امروز بسیار خوب و تحسین‌برانگیز بود و حالا آنها با غلبه بر تیم قدرتمند و صاحب‌نام صربستان، موفق به کسب دستاورد بزرگی شده‌اند. این عملکرد خوب، تحسین همه اهالی ورزش در ایران را برانگیخته و از عصر دیروز شاهد واکنش‌های تمجیدآمیز فراوانی در صفحه رسمی بسیاری از ورزشکاران بوده‌ایم.

حالا یحیی گل‌محمدی، سرمربی باتجربه و محبوب باشگاه فولاد، امشب با انتشار یک استوری، موفقیت تیم ملی والیبال ایران را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد این عملکرد درخشان ادامه پیدا کند. یحیی گل‌محمدی با انتشار تصویری از بازیکنان تیم ملی والیبال در صفحه خود نوشت: "پیروزی درخشان و شیرین تیم ملی والیبال ایران و صعود به جمع هشت تیم برتر جهان را به شیران دلاور والیبال ایران تبریک می‌گویم. این راه ادامه دارد."

تیم ملی والیبال ایران در ادامه این مسابقات روز پنجشنبه به مصاف جمهوری چک خواهد رفت در صورت برتری در این مسابقه، به افتخار بزرگی دست پیدا کرده و در جمع چهار تیم برتر مسابقات جهانی قرار خواهد گرفت.

