طعنه ستاره رئال مادرید به یامال

به گزارش ایلنا، فرانکو ماستانتونو پس از دیدار برابر لوانته در میکسزون مقابل خبرنگاران حاضر شد و از شادی بزرگ خود بابت اولین گلش برای رئال مادرید سخن گفت. او اظهار داشت: «امروز خیلی تلاش کردم. منتظر چنین گلی بودم، حتی اگر هدف اصلی‌ام نبود اما گامی برای به‌دست آوردن اعتمادبه‌نفس در تیمی است که هر روز بهتر می‌شود. این برای من یک شادی بزرگ است.»

بازیکن پیشین ریورپلاته با اشاره به مقایسه‌ها با لامین یامال گفت: «به او بابت کسب عنوان دومی در توپ طلا تبریک می‌گویم. بازیکن بزرگی است. اما من سعی می‌کنم خودم را با کسی مقایسه نکنم و فقط برای تیمم بازی کنم. در نهایت همین موضوع است که به موفقیت فردی منجر می‌شود.»

ماستانتونو درباره شرایط خود در مادرید افزود: «خیلی راحتم. انگار مدت‌هاست اینجا هستم چون هم‌تیمی‌هایم من را به خوبی پذیرفته‌اند. رقابت و تمرین در چنین سطحی فوق‌العاده است. بچه‌ها اعتماد زیادی به من داده‌اند و حس می‌کنم در خانه هستم. همیشه می‌خواهم شخصیت خودم را حفظ کنم و بازی‌ام را به تیم تحمیل کنم. فکر می‌کنم همین دلیل حضورم در مادرید است. هدفم کمک به تیم و پیروزی رئال مادرید است، نه فقط مسائل فردی.»

او با اشاره به مسیر تازه خود گفت: «دارم با یک لیگ جدید، یک تیم جدید و یک زندگی جدید سازگار می‌شوم. از آرژانتین آمده‌ام و این یک جهش بزرگ است اما احساس راحتی می‌کنم و هر روز اعتمادبه‌نفسم بیشتر می‌شود. این سال برای من و همه فوق‌العاده خواهد بود.»

شماره ۳۰ مادریدی‌ها همچنین به تمجید از جود بلینگام پرداخت: «بازیکنی باورنکردنی است. امیدوارم بتوانیم با ۱۲ نفر بازی کنیم (با خنده). او منحصربه‌فرد است و شخصیت فوق‌العاده‌ای دارد. هرگز کسی مثل او ندیده‌ام. آرامش، جایگاه و عزم راسخ او متفاوت است. او بیشترین تأثیر را روی من گذاشته است.»

ماستانتونو در پایان گفت: «تواضع هم‌تیمی‌هایم برایم شگفت‌آور است. کارواخال با شش قهرمانی لیگ قهرمانان، امباپه، وینیسیوس و جود همه بازیکنانی بزرگ هستند اما رفتارشان بسیار دوستانه و گرم است. این همان چیزی است که باعث می‌شود احساس کنم سال‌هاست اینجا بازی می‌کنم.»

