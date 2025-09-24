به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال روزهای خوبی از نظر بازگشت مصدومان سپری می‌کند. عارف غلامی و رستم آشورماتوف، دو بازیکن کلیدی خط دفاعی آبی‌ها، دوران آسیب‌دیدگی خود را پشت سر گذاشته و زیر نظر بدنساز تیم در حال آماده‌سازی نهایی هستند.

عارف غلامی پس از چند هفته دوری، شرایطش رو به بهبود رفته و اگر از نظر بدنی به آمادگی کامل برسد، می‌تواند در بازی حساس برابر شمس‌آذر در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

رستم آشورماتوف نیز که به دلیل مصدومیت مدتی دور از زمین مانده بود، با بدشانسی مواجه شد و فرصت بازی در هفته‌های گذشته را از دست داد. با این حال، اکنون شرایط جسمانی او مطلوب است و تمرینات خود را به صورت جدی دنبال می‌کند. خبر بازگشت این بازیکن ازبکستانی باعث خوشحالی هواداران استقلال شده و آن‌ها امیدوارند حضورش به انسجام بیشتر تیم کمک کند.

بدون شک بازگشت این دو مدافع می‌تواند دست ساپینتو را برای انتخاب ترکیب بازتر کند و قدرت دفاعی استقلال را در ادامه مسابقات لیگ برتر افزایش دهد. حالا هواداران امیدوارند که با حضور غلامی و آشورماتوف، استقلال با آرامش بیشتری در مسیر موفقیت قدم بردارد و بلکه از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کند.

