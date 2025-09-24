خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر خوش برای استقلالی‌ها: بازگشت دو ستاره مصدوم

خبر خوش برای استقلالی‌ها: بازگشت دو ستاره مصدوم
کد خبر : 1690703
لینک کوتاه کپی شد.

هواداران استقلال بعد از هفته‌ها حالا می‌توانند با خبر رفع مصدومیت عارف غلامی و رستم آشورماتوف نفس راحتی بکشند.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال روزهای خوبی از نظر بازگشت مصدومان سپری می‌کند. عارف غلامی و رستم آشورماتوف، دو بازیکن کلیدی خط دفاعی آبی‌ها، دوران آسیب‌دیدگی خود را پشت سر گذاشته و زیر نظر بدنساز تیم در حال آماده‌سازی نهایی هستند.

عارف غلامی پس از چند هفته دوری، شرایطش رو به بهبود رفته و اگر از نظر بدنی به آمادگی کامل برسد، می‌تواند در بازی حساس برابر شمس‌آذر در ترکیب اصلی قرار بگیرد.

رستم آشورماتوف نیز که به دلیل مصدومیت مدتی دور از زمین مانده بود، با بدشانسی مواجه شد و فرصت بازی در هفته‌های گذشته را از دست داد. با این حال، اکنون شرایط جسمانی او مطلوب است و تمرینات خود را به صورت جدی دنبال می‌کند. خبر بازگشت این بازیکن ازبکستانی باعث خوشحالی هواداران استقلال شده و آن‌ها امیدوارند حضورش به انسجام بیشتر تیم کمک کند.

بدون شک بازگشت این دو مدافع می‌تواند دست ساپینتو را برای انتخاب ترکیب بازتر کند و قدرت دفاعی استقلال را در ادامه مسابقات لیگ برتر افزایش دهد. حالا هواداران امیدوارند که با حضور غلامی و آشورماتوف، استقلال با آرامش بیشتری در مسیر موفقیت قدم بردارد و بلکه از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی