تولد دوباره وینیسیوس با جادوی مودریچ

به گزارش ایلنا، وینیسیوس پس از چند روز پرحاشیه و گمانه‌زنی‌ها درباره جایگاهش در ترکیب اصلی، برابر لوانته از ابتدا به میدان رفت و بهترین نمایش فصل خود را ارائه داد.

او در همان ورزشگاهی که در سال ۲۰۲۱ با درخشش برابر لوانته به‌عنوان یک ستاره نوظهور معرفی شده بود، این بار نیز درخشید. گل اول رئال با ضربه‌ای تماشایی و بیرون پا از سوی وینیسیوس به ثمر رسید؛ شوتی که دروازه‌بان حریف را غافلگیر کرد و تیم را پیش انداخت.

چند دقیقه بعد، شماره هفت مادریدی‌ها با هوشیاری توپ را در میانه میدان تصاحب کرد و با آغاز ضدحمله‌ای سریع، ماستانتونو را در موقعیت گلزنی قرار داد تا این بازیکن جوان نخستین گل خود را برای رئال به ثمر برساند. نمایش وینیسیوس در نیمه نخست کابوسی برای مدافعان لوانته بود؛ او علاوه بر گل و پاس گل، بارها با حرکات انفجاری خود خط دفاعی حریف را به هم ریخت و موقعیت‌های متعددی ایجاد کرد.

این ورزشگاه بار دیگر برای وینیسیوس خوش‌یمن بود. در فصل ۲۱-۲۰۲۲ او در همین ورزشگاه با دو گل خود نتیجه بازی را برابر لوانته تغییر داد و حالا آمارش برابر این تیم به هفت گل در هشت دیدار رسیده است.

وینیسیوس پس از پایان بازی در گفت‌وگویی با رسانه رسمی باشگاه گفت: «مودریچ این ضربه را به من یاد داد. فکر می‌کنم یکی از زیباترین گل‌هایی بود که تاکنون زده‌ام. ما با پرسینگ و مالکیت توپ خوب بازی کردیم و این همان مسیری است که باید ادامه بدهیم. کلید موفقیت ما دفاع، اتحاد و کار تیمی است و اگر همین‌طور پیش برویم، می‌توانیم در این فصل قهرمان شویم.»

او همچنین درباره دیدار حساس پیش‌رو برابر اتلتیکومادرید تأکید کرد: «خیلی مشتاق دربی هستیم. حالا باید استراحت کنیم و از این پیروزی لذت ببریم. امیدوارم بتوانیم شنبه هم برنده شویم.»

در شبی که رئال مادرید با نتیجه چهار بر یک از سد لوانته گذشت، عملکرد وینیسیوس نقطه عطف بازی بود؛ نمایشی که نه‌تنها جایگاهش در ترکیب اصلی را تثبیت کرد بلکه امیدواری هواداران را برای ادامه مسیر درخشان تیم افزایش داد.

