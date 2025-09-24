اخراج جنجالی هوگو اکیتیکه در جام اتحادیه

به گزارش ایلنا، در حالیکه لیورپول با گل الکساندر ایساک، خرید ۱۲۵ میلیون پوندی خود، پیش افتاده بود، شیا چارلز در ۱۴ دقیقه مانده به پایان بازی برای ساوتهمپتون گل تساوی را به ثمر رساند.

اما پنج دقیقه بعد، اکیتیکه که به‌تازگی وارد زمین شده بود، گل دوم لیورپول را زد تا آنفیلد غرق شادی شود. شادی او با درآوردن پیراهنش اما منجر به دریافت کارت زرد دوم و اخراج شد.

این اتفاق بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران رفتار مهاجم ۲۳ ساله را «احمقانه» و «غیرحرفه‌ای» توصیف کردند. برخی معتقد بودند گل ایساک ذهن اکیتیکه را به هم ریخت و او بیش از حد برای اثبات خود تحت فشار قرار داشت. یکی از کاربران نوشت: «ایساک در سر این بازیکن جا گرفته. وقتی گل زد، اکیتیکه به‌هم ریخت و این‌طور بی‌ملاحظه عمل کرد.»

اکیتیکه که تابستان امسال با ۷۹ میلیون پوند به لیورپول پیوسته، شروع خوبی داشته و تاکنون ۵ گل در ۸ بازی زده است. با این حال، اخراج او باعث محرومیت یک‌جلسه‌ای‌اش خواهد شد؛ فرصتی که می‌تواند جایگاه ایساک را به‌عنوان مهاجم ثابت تیم تقویت کند، به‌ویژه حالا که مهاجم سوئدی نخستین گل خود برای لیورپول را هم به ثمر رسانده است.

