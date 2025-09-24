خبرگزاری کار ایران
قضاوت داوران ایرانی در لیگ نخبگان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت موعود بنیادی فرد در دیدار دو تیم گانگوان کره جنوبی و ویسل کوبه ژاپن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازی دو تیم دو تیم گانگوان کره جنوبی و ویسل کوبه ژاپن از هفته سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا 2025/26 در حالی روز چهارشنبه 30 مهرماه در شهر چونچون کره جنوبی برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد.

ناظر داوری از سنگاپور و نماینده مسابقه از کشور چین انتخاب شده است.

