یایسل پس از شکست الاهلی: هواداران شایسته بیشتر بودند
سرمربی آلمانی الاهلی پس از شکست مقابل پرامیدز مصر در فینال جام آفریقا-آسیا-اقیانوسیه، این نتیجه را دردناک و دشوار توصیف کرد و از هواداران عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا،  ماتیاس یایسل پس از شکست تیمش در فینال گفت: سه گل پرامیدز روی توپ‌های بلند و اشتباهات دفاعی رقم خورد؛ اشتباهاتی که هرگز نباید در یک فینال تکرار شوند. پرامیدز با تمرکز بیشتر شایسته قهرمانی بود و ما بهای اشتباهات فردی را پرداختیم.

او افزود: سال گذشته تیمی ویژه ساخته بودیم، اما فشار مسابقات فشرده باعث افت شد. این برای ما هشداری است تا بیشتر کار کنیم و دوباره به سطحی که می‌خواهیم برگردیم.

سرمربی الاهلی درباره تصمیم به بازی دادن گالنو توضیح داد: با کادر پزشکی مشورت کرده بودیم و در آن لحظه تصمیم درست به نظر می‌رسید، اما مجبور به تعویض زودهنگام شدیم. این بخشی از فوتبال است و باید از آن درس گرفت.

یایسل در پایان با دلجویی از هواداران گفت: ما واقعاً ناامید شدیم که نتوانستیم جام را به دست آوریم، اما قول می‌دهم سخت‌تر کار کنیم و قوی‌تر برگردیم. هواداران الاهلی همیشه شایسته بهترین‌ها هستند.

 

