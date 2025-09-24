خبرگزاری کار ایران
مارسکا: بین دو نیمه مجبور شدم چلسی را با فریاد بیدار کنم
سرمربی چلسی پس از پیروزی دشوار تیمش برابر لینکلن در جام اتحادیه فاش کرد که در رختکن با صحبت‌های تند و عصبانیت‌آمیز بازیکنانش را متحول کرده است.

به گزارش ایلنا،  چلسی در دیدار جام اتحادیه مقابل لینکلن، تیم دسته سومی انگلیس، نیمه نخست را با نمایشی ضعیف و شکست یک بر صفر به پایان رساند. اما در نیمه دوم با دو گل سریع تایریک جورج و فاکوندو بونانوته نتیجه را برگرداند و ۲-۱ پیروز شد.

انزو مارسکا، سرمربی آبی‌های لندن، پس از بازی با خنده تأیید کرد که در رختکن به شدت از شاگردانش انتقاد کرده است: «قطعاً همین‌طور بود! گاهی فقط میل به برد کافی نیست، باید جنگید، مخصوصاً برای توپ‌های دوم.

او با اشاره به کم‌تجربگی برخی بازیکنان جوان گفت: «این نوع بازی‌ها با لیگ برتر و اروپا متفاوت است. بازیکنانی مثل گیتنز و هاتو تجربه‌ای از چنین مسابقاتی نداشتند. امشب به آنها یاد داد که چطور باید مقابل تیم‌های دسته پایین جنگید.»

مارسکا تأکید کرد که این پیروزی برای چلسی دو دستاورد داشت: «هم تجربه‌ای ارزشمند برای بازیکنان جوان و هم صعود به دور بعد. این برد برای ما حیاتی بود.»

 

