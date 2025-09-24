خبرگزاری کار ایران
بدترین سرمربی لیگ معرفی شد!
میچل، سرمربی خیرونا، پس از شکست ۴-صفر تیمش مقابل لوانته و سقوط به قعر جدول لالیگا، خود را «بدترین سرمربی لالیگا» خواند.

به گزارش ایلنا،   در این دیدار، خیرونا با دو کارت قرمز بازی را به پایان رساند تا مشکلاتش بیش از پیش نمایان شود. میچل پس از بازی گفت که بازیکنانش باید خودخواهی‌ها را کنار بگذارند، مسئولیت عملکرد ضعیف خود را بپذیرند و برای بهبود نتایج تلاش کنند.

مشکلات خیرونا از زمانی آغاز شد که اکسل ویتسل، با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد، اندکی قبل از اینکه لوانته به گل اول برسد. امیدهای تیم در ابتدای نیمه دوم به‌طور کامل از بین رفت، چرا که ویتور ریس، مدافع قرضی منچسترسیتی، در دقیقه۴۶ دومین بازیکن اخراجی تیم شد و شانس بازگشت را از خیرونا گرفت.

میچل پس از بازی در کنفرانس خبری گفت: ما ارتباط لازم و سبک بازی پایداری نداریم. کمبود قاطعیت و تواضع دیده می‌شود، چون جایگاه جدول اهمیت ندارد. اگر کسی فکر کند که برای خیرونا در لیگ قهرمانان بازی می‌کند، دروغ است. وقتی به ۱۵گل خورده یا یک امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن نگاه می‌کنم، ناامید می‌شوم. من به جلو نگاه می‌کنم. ترس من را فلج نمی‌کند.

میچل در پایان گفت: حالا باید دوباره روی پاهای خود بایستیم. ما بدترین تیم لیگ هستیم و تنها کاری که باید انجام دهیم، تلاش است. من بدترین سرمربی لالیگا هستم، بنابراین می‌خواهم بازیکنان خودخواهی‌ها را کنار بگذارند و برای موفقیت بجنگند.

