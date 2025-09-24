بازیکن پرسپولیس: همه از ما قهرمانی میخواهند
فاطمه قاسمی، بازیکن پرسپولیس از چالشهای تیمش در لیگ برتر بانوان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه قاسمی، بازیکن تیم فوتبال زنان پرسپولیس، درباره شرایط این تیم در فصل جاری لیگ برتر اظهار داشت: «تیم ما خیلی دیر بسته شد و همین مسئله باعث شد فرصت کافی برای تمرینات منسجم نداشته باشیم. با این حال هر روز که جلسات تمرینی برگزار میشود، هماهنگی بازیکنان بیشتر میشود و ساختار تیمی کمکم شکل میگیرد. برد در اولین بازی خانگی و کسب سه امتیاز برای ما اهمیت زیادی داشت. فکر میکنم از هفته چهارم یا پنجم به بعد بتوانیم کیفیت واقعی تیم را نشان دهیم.»
وی با اشاره به ترکیب جوان پرسپولیس افزود: «بازیکنان جوان و بااستعدادی در اختیار داریم که به مرور به یک تیم یکدست تبدیل خواهند شد. البته فشار توقعات بالاست؛ همه از پرسپولیس قهرمانی میخواهند، در حالی که تجربه برخی بازیکنان کم است و این موضوع کار را سخت میکند. با این حال کیفیت فنی تیم بالاست و امیدوارم با گذشت زمان شرایط بهتر شود.»
قاسمی همچنین درباره همکاری با سرمربی تیم گفت: «پیش از این هم در تیمهای ملی زیر ۱۴ سال، زیر ۱۶ سال و بزرگسالان با مریم آزمون کار کردهام. شناخت خوبی از یکدیگر داریم و امیدوارم بتوانیم با هم به اهداف تیم برسیم.»
او در خصوص دیدار پیش رو برابر گلگهر سیرجان توضیح داد: «گلگهر تیمی منسجم و با ساختار قدرتمند است و مربی با دانشی مثل خانم نجاتی دارد. بازی دشواری خواهیم داشت، بهویژه که متأسفانه چند بازیکن ما از جمله خودم سرماخوردهاند. امیدوارم تا روز مسابقه شرایط تیم بهتر شود.»
بازیکن پرسپولیس شرایط لیگ برتر امسال را متفاوت دانست و تصریح کرد: «این فصل همه تیمها قدرتمند هستند و میتوانند نتایج غیرمنتظرهای رقم بزنند. رقبای اصلی ما برای قهرمانی ایستا، خاتون بم و گلگهر هستند، ولی حتی تیمهایی مثل آوا و ایلام هم میتوانند مقابل مدعیان شگفتیساز شوند.»
وی درباره چالشهای فوتبال زنان گفت: «نبود پخش زنده تلویزیونی و ممنوعیت ورود تماشاگران مرد از مشکلات بزرگ ماست. ما با پوشش کامل بازی میکنیم و حضور حداقل اقوام درجهیک میتواند انگیزه بازیکنان را بالا ببرد، اسپانسر جذب کند و کیفیت لیگ را ارتقا دهد.»
قاسمی در ادامه درباره تیم ملی اظهار کرد: «حضور در تیم ملی برایم هدف اصلی نیست اما اگر دعوت شوم خوشحال میشوم کمک کنم. چند سال در تیم ملی بودهام ولی تمرکزم فعلاً روی باشگاه است.» او با اشاره به قرعهکشی جام ملتهای آسیا تأکید کرد: «از نظر کیفیت بازیکن مشکلی نداریم و میتوانیم جزو چهار تیم برتر قاره باشیم، اما زیرساختها نیاز به تحول دارد. برگزاری مسابقات پایهای منظم، استفاده از مربیان کاربلد و حضور مربیان خارجی میتواند سطح فوتبال زنان ایران را بالا ببرد.»
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: «پتانسیل بازیکنان ایرانی بالاست اما برای موفقیت در سطح آسیا باید ساختارها اصلاح و سرمایهگذاری بیشتری انجام شود.»