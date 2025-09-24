هواداران استقلال در انتظار روشن شدن تکلیف دو مدافع جنجالی
عملکرد فنی و رفتاری دو مدافع استقلال باعث عصبانیت و نگرانی هواداران شده است.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که استقلال بیش از هر زمان دیگری به آرامش و انسجام در خط دفاع نیاز دارد، دو مدافع کلیدی تیم یکی پس از دیگری درگیر حاشیههای انضباطی شدهاند. ماجرا قبل از دیدار با پیکان آغاز شد؛ جایی که آرمین سهرابیان به دلیل اظهارات نامناسب و دور از شأن باشگاه، از سوی کمیته انضباطی استقلال احضار شد و در نتیجه، دیدار حساس برابر پیکان را از دست داد. این غیبت برای ساپینتو و کادرفنی ضربهای جدی بود؛ چرا که استقلال همین حالا نیز از کمبود مدافع میانی رنج میبرد.
اما این پایان ماجرا نبود. پس از دیدار با پیکان، این بار عارف آقاسی، دیگر مدافع استقلال، با مصاحبهای نسنجیده و اظهاراتی نامناسب دوباره پایش به کمیته انضباطی باز شد. در شرایطی که آبیها با بحران دفاعی و دریافت تعداد بالای گل در بازیهای اخیر روبهرو هستند، چنین حاشیههایی نهتنها به بهبود اوضاع کمکی نمیکند، بلکه شرایط را برای کادرفنی پیچیدهتر نیز کرده است.
عملکرد فنی این دو بازیکن نیز تا اینجای فصل چندان قانعکننده نبوده است. سهرابیان و آقاسی در قامت مدافعان اصلی استقلال، نتوانستهاند نمایشهایی مطمئن از خود ارائه دهند و بارها در پوشش دفاعی و هماهنگی با سایر مدافعان دچار لغزش شدهاند. حالا که به این ضعفهای فنی، مسائل انضباطی و ارتباط ضعیف با هواداران هم اضافه شده، استقلال در مهمترین پست زمین با یک بحران جدی مواجه شده است.
اما ماجرای احضارها به همین دو بازیکن ختم نشد. در روزی که رامین رضاییان از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک جلسه از همراهی استقلال محروم شد، باشگاه استقلال این بازیکن را هم به کمیته انضباطی فرا خوانده است. در کنار او آزادی، نازون و آدان نیز باید در تاریخهای مقرر در کمیته انضباطی باشگاه استقلال حاضر شده و توضیحاتی ارائه دهند.
این احضارها نشان میدهد که استقلال از درون دچار حواشی متعددی است و اگر جلوی این حواشی گرفته نشود، آتش آن دامن همه را خواهد گرفت. اینکه بازیکنان خارجی نیز به سرعت در مسیر حاشیهسازی قرار گرفتهاند نیز خود نشاندهنده بیسرو سامانی پنهان در باشگاه استقلال است که مدیران این باشگاه باید به سرعت در مسیر جلوگیری از پیشرفت حواشی دست به کار شده و مانع از بروز اتفاقات تلختر شوند.
در این خصوص کمیته انضباطی استقلال چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا بازیکنان احضار شده با جریمه و تذکر به ترکیب تیم بازمیگردند یا ممکن است سرنوشتشان در باشگاه تغییر کند؟ در هر صورت، روشن است که استقلال برای عبور از بحران پیش رو، نیازمند تغییرات اساسی در مدیریت حاشیهها و تقویت انضباط درونی است و سهرابیان و آقاسی و دیگر بازیکنان احضار شده، اگر میخواهند در استقلال به بازی ادامه دهند، باید رویکرد خود نسبت به هواداران استقلال را که با کمترین بضاعت همواره یار و یاور این تیم بودهاند، تغییر دهند و همچنین از لحاظ فنی خود را تقویت کنند.