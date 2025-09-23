بلاتکلیفی در انتخاب سرمربی تیم ملی کاراته

به گزارش ایلنا، روند انتخاب سرمربی تیم ملی کاراته مردان همچنان نامشخص مانده و با وجود وعده‌های داده‌شده، وضعیت سجاد گنج‌زاده به‌عنوان گزینه اصلی هدایت تیم ملی هنوز تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که اردوهای تیم ملی بدون معرفی رسمی سرمربی و زیر نظر امیر مهدی‌زاده دنبال می‌شود.

پس از حضور مسعود رهنما در فدراسیون کاراته و کنار گذاشتن شهرام هروی، کمیته فنی نام گنج‌زاده و مهدی‌زاده را برای کادر فنی جدید معرفی کرد، اما تعلل در تأیید صلاحیت گنج‌زاده این فرآیند را به بن‌بست کشانده است. با وجود آنکه پیش‌تر زمزمه‌هایی درباره موانع احتمالی در مسیر تأیید او مطرح بود، فدراسیون بدون توجه به این موضوع اردوها را با مهدی‌زاده، که سابقه مربیگری ندارد، آغاز کرده است.

ادامه این وضعیت می‌تواند تبعات مستقیم برای ملی‌پوشان داشته باشد؛ چراکه تمرینات بدون چشم‌انداز مشخص پیش می‌رود و در صورت عدم تأیید گنج‌زاده، فدراسیون راه بازگشتی هم به گزینه‌های گذشته نخواهد داشت.

این بحران در حالی شکل گرفته که فدراسیون هدف خود را عقب نماندن از مسابقات جهانی مصر عنوان کرده است، اما کارشناسان معتقدند تصمیم‌های عجولانه و نبود برنامه‌ریزی دقیق، تیم ملی کاراته را در شرایطی مبهم و پرهزینه قرار داده است.

