امیدواری پرسپولیس به بازگشت افشین پیروانی به نیمکت

به گزارش ایلنا، افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی مقابل سپاهان از سوی کمیته اخلاق به مدت شش ماه محروم شد. در چند روز اول دلیل این محرومیت اصلاً مشخص نشد و همین مسأله کاری کرد تا شایعاتی درباره علل محرومیت طولانی او مطرح شود.

بعدتر کمیته اخلاق اعلام کرد مدیر سرخ‌ها به خاطر مصاحبه‌هایی که انجام داده و بعد از آن بی‌اعتنایی به احضارش به کمیته اخلاق شش ماه محروم شده است.

همین مسأله باعث شد تا هم باشگاه پرسپولیس به رأی اعتراض کرده و آن را به استیناف ببرد هم اینکه خود پیروانی اعلام کرد به خاطر پرسپولیس سکوت کرده اما از شایعه‌سازان شکایت خواهد کرد.

با این وجود بعد از انجام امور مقدماتی بردن رأی به استیناف حالا چند روزی است که گفته می‌شود به احتمال زیادی پیروانی بزودی(و شاید همین امروز) بخشیده شود که اگر این‌گونه باشد او در بازی عصر پنجشنبه مقابل ملوان روی نیمکت خواهد نشست.

پیروانی در دو بازی قبلی مقابل فولاد و چادرملو غایب بود و محسن شاهمرادی مدیر رسانه‌ای تیم وظایفش را انجام داد اما واقعیت اینکه وظایف پیروانی محدود به ارائه لیست و دادن برگه تعویض در حین بازی و هماهنگی‌های اتوبوس و هتل و پرواز و... قبل و بعد از مسابقات نیست چرا که او اساساً سرپرستی معمولی نیست که فقط این امور را برعهده بگیرد.

پیروانی به عنوان کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی و یکی از سابقه‌ترین بازیکنان تاریخ باشگاهش در این تیم وجهه و اعتبار بالایی دارد. هواداران پرسپولیس همواره او را با شعار «افشین باتعصب» شناخته و در ورزشگاه‌ها صدایش می‌کنند چرا که پیروانی برای پرسپولیس همه کار می‌کند و همواره یکی از قوی‌ترین و کارآمدترین اسلحه‌های باشگاه پرسپولیس در مقابل حاشیه‌سازان و رقبا بوده است.

قطعاً در دو بازی قبلی وظایف و اموری که پیروانی در تیمش به عهده دارد به هر نحوی که بود انجام شده اما جای خالی او در مسابقات رسمی کاملاً احساس می‌شود. در واقع از آنجایی که وحید هاشمیان و کادرش بسیار آرام و متین هستند پیروانی وظیفه درافتادن با مشکلات محسوس کنار زمین یا اتفاقاتی که در زمین مسابقه علیه سرخ‌ها رقم می‌خورد را برعهده داشته و وقتی غایب باشد کسی نیست تا کار او را به همان نحو و با همان کیفیت انجام دهد.

به همین خاطر پرسپولیسی‌ها می‌توانند امیدوار باشند در صورت بخشش پیروانی چنانچه مدیر تیم محبوب‌شان در بازی پنجشنبه همراه تیم خود باشد شرایط برای سرخ‌ها به شکل مؤثری تغییر خواهد کرد و حداقل اینکه پرسپولیس واقعاً میزبانی را احساس کرده و به صورت کلی تیم قوی‌تر و محکم‌تری خواهد بود.

حضور پیروانی همچنین می‌تواند جلوی ورود برخی حواشی به رختکن را گرفته و البته بازیکنان جوان را مدیریت کند. در مجموع حضور او در کنار تیم پرسپولیس اهمیت بالایی دارد و به خاطر همین است که اخبار محرومیتش نزد رقبا بعضاً به اندازه یک شکست پرسپولیس اهمیت پیدا می‌کند و به آن پرداخته می‌شود.

