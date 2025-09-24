همه تصمیمات عجیب وحید هاشمیان در چهار هفته ابتدایی

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در شرایطی به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شد که هیچ وقت در هیچ تیم باشگاهی از فوتبال ایران مربیگری و دستیاری هم نکرده بود چه برسد به اینکه هدایت یک تیم بزرگ و پرطرفدار را به عهده داشته باشد. با وجود این به خاطر شخصیت، منش و طی مدارک عالی مربیگری در فوتبال آلمان، هواداران او را پذیرفتند و حتی بسیاری او را گزینه‌ای خوب برای نیمکت سرخ‌ها می‌دانستند.

با این وجود هاشمیان در شرایطی که تنها دو سال به عنوان مربی در تیم ملی کنار ویلموتس و اسکوچیچ کار کرده بود مثل یک مربی ناشناخته وارد فوتبال ایران شد و نشانه‌های این عدم شناخت را در بازی‌های ابتدای فصل پرسپولیس بروز داد.

وحید هاشمیان در هر مسابقه رسمی پرسپولیس ترکیب را تغییر داده که البته در بیشتر مواقع شرایط مختلف مثل صادر نشدن کارت بازی یا مصدومیت‌ها او را مجبور به این کار کرده اما در کنار این تغییرات عجیب و جابه‌جا کردن بازیکنان در پست‌های غیر تخصصی همان چیزی است که این روزها هواداران سختگیر پرسپولیس و حتی برخی از کارشناسان و پیشکسوتان پرسپولیس به عنوان یکی از ایرادهای سرمربی سرخ‌ها به آن اشاره دارند.

هاشمیان از همان بازی هفته اول فصل در کمال تعجب فرشاد احمدازده به عنوان بازیکن وینگر راست را در فاع چپ میدان داد؛ اتفاقی که در سه بازی بعدی هم تکرار شد و با وجود انتقادهای فراوان تصمیم سرمربی تغییری نکرد.

البته که احمدزاده فصل قبل یا قبل‌تر یکی دو باری در این پست به میدان رفته بود اما در هر چهار بازی می‌توان به ضعف کناره‌های خط دفاع به عنوان یکی از ایرادهای فنی پرسپولیس این فصل اشاره کرد و با اینکه احمدزاده ایراد و اشتباه بزرگی نداشته اما مدافع چپ خوب و کاملی هم نبوده است.

جابه‌جایی دوم در جناح مقابل و در هفته دوم اتفاق افتاد جایی که یعقوب براجعه بعد از یک اشتباه مقابل فجرسپاسی از ترکیب بیرون رفت تا سهیل صحرایی جای او را بگیرد. صحرایی هم با وجود انجام دو سه بازی در این پست عملکرد خوبی در دفاع راست نداشت چرا که اساساً او یک مدافع میانی و هافبک دفاعی است. صحرایی هم مقابل سپاهان هم در دیدار با چادرملو بخصوص در فاز دفاعی نشان داد نمی‌تواند اوریه را حتی بعد از بازگشت از مصدومیت نگران کند.

تغییر عجیب بعدی هاشمیان نیز در همین پست دفاع راست اتفاق افتاد و او میلاد محمدی مدافع چپ تیم ملی را در بازی سوم بعد از مصدومیت صحرایی به جناح راست برد. البته که محمدی یکی دو بار در تیم ملی و همین پرسپولیس در جناح راست بازی کرده بود اما با بیرون رفتنش از ترکیب در دیدار هفته چهارم مشخص شد این تست هم جواب نداده است.

هاشمیان پست بازی باکیچ را هم یک بار عوض کرد و از هفته دوم این هافبک تازه واردش را از پست 6 به 8 انتقال داد که البته در این مورد ایرادی متوجهش نمی‌شود اما تغییر پست بازی محمد خدابنده‌لو در بازی سپاهان عجیب و غریب بود.

خدابنده‌لو در بازی اول به عنوان بازیکن آلترناتیو جای کاظمیان را گرفت تا با حضورش در پست 10، رضا شکاری جای کاظمیان را در وینگر راست بگیرد اما هاشیمان در یک جابه‌جایی عجیب مقابل سپاهان، خدابنده‌لو را از ابتدا به عنوان وینگر راست به میدان فرستاد و امین کاظمیان را به جناح مقابل برد.

تغییرات عجیب سرمربی پرسپولیس البته به اینها محدود نشد و او در بازی هفته چهارم مقابل چادرملو بعد از تغییرات دقیقه 73 از میلاد محمدی به عنوان وینگر چپ جلوتر از فرشاد احمدزاده استفاده کرد و محمدی 11 دقیقه وینگر چپ بود تا اینکه با ورود فخریان به زمین و بیرون رفتن احمدزاده به پست اصلی خودش رسید.

این تغییرات عجیب هاشمیان در شرایطی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد اگر بازیکنان مخصوص هر پست در جای خود بازی کنند شرایط بهتر خواهد شد. برای مثال تا وقتی اوریه آماده شود یعقوب براجعه قطعاً گزینه بهتری نسبت به سهیل صحرایی خواهد بود یا اینکه میلاد محمدی در دفاع چپ کیفیت بهتری نسبت به احمدزاده ارائه می‌دهد یا حداقل اینکه نمایش استانداردتری خواهد داشت.

همچنین برای کناره‌های خط تهاجمی و پست وینگر چپ و راست هم او مدام در حال آزمون خطاست اما در کمال تعجب با وجود تعدد وینگر بعضاً از هافبک میانی مثل خدابنده‌لو یا دفاع کناری مثل میلاد محمدی در نقش وینگر بهره می‌برد آن هم در شرایطی که جذب وینگرهای متعدد یکی از دلایل تاختن به مدیریت باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی بود و باعث جدایی حمید استیلی شد.

در مجموع به نظر می‌رسد وحید هاشمیان بعد از دو ماه و نیم حضور در پرسپولیس هنوز شناخت کاملی نسبت به کیفیت بازیکنانش ندارد و همچنان در حال آزمون و خطا در چند پست است غافل از اینکه این آزمون و خطاها بعضاً هم باعث زیر سؤال رفتن بازیکنانی می‌شود که در پست غیرتخصصی از میزان کارآمدی‌شان کمتر می‌شود هم اینکه تیم را از نظر فنی دچار مشکل کرده و امتیازها همین طور از دست خواهد رفت.

