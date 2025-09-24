پرسپولیس و وحید هاشمیان محکوم به پیروزی در هفته پنجم

به گزارش ایلنا، هواداران پرسپولیس که به خاطر موفقیت‌های سال‌های اخیر و البته آنچه طی فصل گذشته اتفاق افتاد فوق‌العاده کم صبر شده‌اند در پایان بازی با چادرملو علیه هاشمیان شعار دادند تا مشخص شود شرایط برای این مربی تازه‌وارد بسیار دشوارتر از آن چیزی است که احتمالاً خودش تصور می‌کرد.

با این وجود شاید پرسپولیس و سرمربی‌اش خوش‌شانس هستند که رقیب سنتی سرخ‌ها غرق در بحران است و دیگر رقبای متمول هم شرایط چندان جالبی ندارند تا حداقل از این بابت تحت فشار نباشند. شروع خوب استقلال با پیروزی مقابل تراکتور شرایط را برای پرسپولیسی که مقابل فجرسپاسی تن به تساوی داده بود سخت کرد اما بعد از آن افت استقلال، باخت 7 گله در آسیا و سپس تساوی مقابل تیم ده نفره پیکان کاری کرد تا هاشمیان و تیمش حداقل به خاطر نتایج رقیب سنتی تحت فشار قرار نگیرند.

تصور کنید اگر استقلال با همان دست فرمان هفته اول پیش می‌رفت و الان اختلاف شش یا بیشتر از آن با پرسپولیس ایجاد کرده بود چه اتفاقی می‌افتاد و فریادهای هواداران پرسپولیس چقدر بیشتر و شدیدتر می‌شد.

نکته مهم اینجاست که پرسپولیس با وجود تمام ضعف‌های فنی، ایردهایی که به وحید هاشمیان وارد است و البته اسکوادی که همچنان نقص دارد یک امتیاز بیشتر از رقیب سنتی جمع کرده که فقط 12 میلیون دلار بابت رضایتنامه بازیکنانش خرج کرده است.

از سوی دیگر پرسپولیس چهار امتیاز بیشتر از سپاهانی دارد که ظاهراً تیم پرستاره‌تر و کامل‌تری است اما انگار با وجود نمایش‌های فنی خوب نتیجه نمی‌گیرد.

در عین حال تراکتور هم وضعیت فوق‌العاده‌ای ندارد. در شرایطی که گفته می‌شد مدافع عنوان قهرمانی شانس اول قهرمانی فصل تازه خواهد بود اما این تیم هم فقط یک امتیاز بیشتر از پرسپولیس دارد و این یعنی که هنوز هیچ چیز از دست نرفته است.

در واقع پرسپولیس و هاشمیان همچنان فرصت دارند تا با پیروزی در دو بازی بعدی که خانگی هم هست شرایط را تغییر دهند و نگاه‌ها نسبت به وحید هاشمیان تغییر کند.

