به گزارش ایلنا، مارتینلی که دو بازی نخست فصل ۲۶-۲۰۲۵ را در ترکیب اصلی آرسنال آغاز کرد، پس از آن دیگر جایی در ترکیب ثابت نداشته است. با این حال، او در لیگ قهرمانان برابر اتلتیک بیلبائو گلزنی کرد و در لیگ برتر نیز مقابل منچسترسیتی گل تساوی را در دقایق پایانی به ثمر رساند.

آدبایور در گفت‌وگو با Premier League Productions اظهار داشت: «اینجاست که مدیریت بازیکنان اهمیت دارد، چون باید با آن‌ها صحبت کرد تا راضی بمانند، حتی وقتی روی نیمکت هستند. وقتی در آرسنال بودم، نیمکت‌نشینی سخت بود چون جلوتر از من تیری آنری، دنیس برگ‌کمپ و رابین فن‌پرسی قرار داشتند. هر هفته به دفتر ونگر می‌رفتم و می‌گفتم من باید بازی کنم. اینجاست که به یک مربی نیاز داری تا اوضاع را آرام کند.»

او ادامه داد: «هنوز ندیده‌ایم آرتتا در چنین شرایطی چه واکنشی نشان می‌دهد، اما امسال زمان واقعی برای اوست. مارتینلی بازیکنی جاه‌طلب است. اگر مدت زیادی نیمکت‌نشین بماند، ابتدا ذهنش از بین می‌رود و بعد بدنش و در نهایت می‌تواند جو تمرینات را خراب کند.»

به گفته مهاجم پیشین آرسنال، بازیکنان نیمکت‌نشین همیشه این حس را دارند که باید بازی کنند: «بازیکن می‌گوید من اینجا نیستم که نیمکت‌نشین باشم، برای توپ طلا و آقای گلی آمده‌ام. این طبیعی است اما اگر مدیریت نشود، مشکلاتی به همراه خواهد داشت.»

به این ترتیب، آدبایور معتقد است که نیمکت‌نشینی طولانی مارتینلی می‌تواند به چالش بزرگی برای آرسنال و میکل آرتتا تبدیل شود، به‌ویژه پس از آنکه باشگاه در تابستان با جذب نونی مادوئکه و ابرچی ازه به دنبال افزایش قدرت خط حمله خود بوده است.

انتهای پیام/