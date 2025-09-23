خبرگزاری کار ایران
دعوت 18 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان
هجده بازیکن به اردوی جدید تیم ملی فوتسال جوانان ایران دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان (زیر 17 سال) ایران 18 بازیکن را برای اردوی جدید این تیم که در تاریخ چهارم تا دهم مهرماه در هتل آکادمی برگزار می‌شود، دعوت کرد.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، امیرحسین فروتن و محمدجواد ناصرخواه از اصفهان

صدرا چوپانی از خراسان رضوی

امیرحسین مستشارنژاد از کرمان

علی احمدی از هرمزگان

حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی و امیرعلی حنیفه‌زاده از قم

محمدحسین غریبی و مهدی سلامت از مرکزی

محمدمتین کرمی از خوزستان

مهدی کاظمی از البرز

بازیکنان دعوت شده باید خود را ساعت 15 روز جمعه چهارم مهرماه به کادرفنی تیم ملی در مرکز ملی فوتبال معرفی کنند.

تیم ملی فوتسال جوانان ایران اواخر مهرماه برای بازی‌های آسیایی جوانان راهی بحرین خواهد شد. ایران به عنوان سرگروه در گروه B با تیم‌های تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه است.ش

