مهلت موقت برای سرمربی
وستهم تا فیفادی پاتر را اخراج نمیکند
باشگاه وستهم علیرغم نتایج ضعیف و حضور در منطقه سقوط لیگ برتر، فعلاً تصمیم به برکناری گراهام پاتر نگرفته و او را دستکم تا فیفادی آینده روی نیمکت نگه میدارد.
به گزارش ایلنا، شروع کابوسوار وستهم در فصل جدید لیگ برتر، همراه با حذف زودهنگام از جام اتحادیه مقابل ولورهمپتون، فشارها روی گراهام پاتر را افزایش داده است. با این حال، طبق گزارش «TBR Football»، مدیران باشگاه فعلاً قصد ندارند تغییر در نیمکت انجام دهند و سرنوشت نهایی این مربی تا پیش از فیفادی ماه اکتبر مشخص نخواهد شد.
برنامه پیشروی وستهم شامل دیدارهای حساس برابر اورتون و آرسنال است. گفته میشود تنها در صورتی که وستهم در بازی این هفته برابر اورتون و سرمربی پیشین خود دیوید مویس متحمل شکستی سنگین و تحقیرآمیز شود، احتمال تصمیم فوری برای برکناری پاتر وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، تغییرات به تعویق خواهد افتاد تا هیئتمدیره در این فاصله گزینههای جایگزین را بررسی کند.
در هفتههای اخیر نام چند مربی بهعنوان گزینه جانشینی پاتر مطرح شده است. نونو اسپیریتو سانتو، سرمربی پیشین ناتینگهام فارست که به تازگی به دلیل اختلاف با مالک این باشگاه جدا شد، یکی از گزینههای اصلی است. اسلاون بیلیچ، سرمربی سابق وستهم بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز در فهرست قرار دارد. علاوه بر این، گری اونیل که تجربه هدایت بورنموث و ولورهمپتون را دارد و بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ برای وستهم بازی کرده، به عنوان یکی دیگر از گزینههای احتمالی مطرح شده است.
بر اساس گزارشها، مالک باشگاه، دیوید سالیوان، در هفتههای آینده نشستهایی با مدیران ارشد وستهم برگزار خواهد کرد تا درباره انتخاب نهایی برای نیمکت این تیم تصمیمگیری شود.