خشم نیمار از رتبه نهایی رافینیا در توپ طلا

نیمار با واکنشی تند نسبت به جایگاه رافینیا در رده‌بندی توپ طلا، انتقاد خود را متوجه مجله فرانسه فوتبال کرد. رافینیا ستاره بارسلونا در نهایت پنجم شد و این موضوع باعث عصبانیت هم‌تیمی برزیلی‌اش شد.

به گزارش ایلنا، نتایج نهایی توپ طلای ۲۰۲۵ با واکنش‌های زیادی همراه بود و یکی از تندترین آن‌ها از سوی نیمار رقم خورد. او در پاسخ به یک پست اینستاگرامی درباره جایگاه رافینیا نوشت: «رافینیا پنجم؟ این واقعاً یک شوخی بزرگ است.» این اظهار نظر مستقیم به نحوه انتخاب و رأی‌گیری فرانسه فوتبال بود که جایگاه رافینیا را پایین‌تر از انتظار قرار داد.

رافینیا که فصل درخشانی با بارسلونا پشت سر گذاشت، همراه با لامین یامال نقش پررنگی در کسب سه جام داخلی کاتالان‌ها ایفا کرد. او در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴-۲۵ موفق شد ۱۲ گل بزند و ۸ پاس گل بدهد و از رکورد لیونل مسی در فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ با ۱۹ مشارکت گلزنی عبور کند. افزون بر این، او در لالیگا ۱۸ گل به ثمر رساند و سهم بزرگی در قهرمانی بارسلونا داشت.

با این وجود، در رأی‌گیری نهایی توپ طلا، رافینیا تنها در رتبه پنجم ایستاد. عثمان دمبله از پاری‌سن‌ژرمن به عنوان برنده جایزه معرفی شد و بالاتر از یامال دوم، ویتینیا و محمد صلاح در جمع سه نفر نخست قرار گرفت. همین موضوع خشم نیمار را برانگیخت تا نسبت به حق‌کشی در حق هم‌وطنش اعتراض کند.

بارسلونا در ادامه ماه سپتامبر دو بازی در لالیگا برابر رئال اوویدو و رئال سوسیه‌داد خواهد داشت و سپس در یک جدال حساس لیگ قهرمانان اروپا در اول اکتبر میزبان پاری‌سن‌ژرمن خواهد بود. این دیدار فرصتی تازه برای رافینیا خواهد بود تا مقابل دمبله، رقیب مستقیم خود در جمع نامزدهای توپ طلا، قدرت‌نمایی کند.

