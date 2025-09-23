اقدام جالب یامال پس از مراسم توپ طلا

به گزارش ایلنا، شب درخشان بارسلونا در پاریس با درخشش لامین یامال، هرچند بدون کسب توپ طلا، با لحظه‌ای متفاوت پایان یافت. یامال که موفق شد برای دومین سال متوالی جایزه کوپا (بهترین بازیکن زیر ۲۱ ساله جهان) را به دست آورد و در رده دوم توپ طلا قرار گرفت، پس از مراسم، دوستان و هم‌تیمی‌هایش را غافلگیر کرد و برای آن‌ها همبرگر خرید تا هیچ‌کس گرسنه به خانه بازنگردد.

خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، در گفت‌وگو با رادیو RAC1 این لحظه را چنین توصیف کرد:«لامین بسیار خوشحال بود و بعد از مراسم شوخی می‌کرد. او برای همه ما همبرگر خرید چون چیزی نخورده بودیم و خیلی گرسنه بودیم. [پائو] کوبارسی و چند دوست دیگر هم همراهش بودند. همبرگرها واقعاً خوشمزه بودند.»

لاپورتا همچنین فاش کرد که در طول مراسم سعی داشته نتیجه توپ طلا را از بزرگان فوتبال بفهمد: «هیچ‌کس نمی‌دانست برنده کیست. از همه پرسیدیم: اینیستا، رونالدینیو، حتی [الکساندر] چفرین رئیس یوفا... اما هیچ‌کس اطلاعی نداشت. حتی مقام‌های عالی‌رتبه فرانسه هم که پرسیدیم، چیزی نگفتند.»

یامال که توسط بسیاری از کارشناسان و حتی پدرش، مونیـر نصراؤی، به عنوان شایسته‌ترین گزینه برای توپ طلا معرفی شده بود، در نهایت جایزه را به عثمان دمبله واگذار کرد. پدر او این انتخاب را «بزرگ‌ترین آسیب اخلاقی» توصیف کرد. با این حال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا اولین بازیکنی شد که دو بار پیاپی جایزه کوپا را به خانه می‌برد و در این مسیر دوئه و ژائو نوس از پاری‌سن‌ژرمن را پشت سر گذاشت.

بارسلونا این هفته باید در لالیگا به مصاف اوویدو و رئال سوسیه‌داد برود و در ادامه دیدار حساس لیگ قهرمانان برابر پاری‌سن‌ژرمن را در پیش دارد. کاتالان‌ها امیدوارند یامال که به دلیل مصدومیت مدتی دور از میادین بوده، بتواند به‌موقع برای این جدال سرنوشت‌ساز به ترکیب بازگردد.

