خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همبرگرهای نیمه‌شب برای بارسایی‌ها

اقدام جالب یامال پس از مراسم توپ طلا

اقدام جالب یامال پس از مراسم توپ طلا
کد خبر : 1690431
لینک کوتاه کپی شد.

لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، پس از مراسم توپ طلا با خرید همبرگر برای هم‌تیمی‌ها و دوستانش فضای صمیمی و شادی ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا، شب درخشان بارسلونا در پاریس با درخشش لامین یامال، هرچند بدون کسب توپ طلا، با لحظه‌ای متفاوت پایان یافت. یامال که موفق شد برای دومین سال متوالی جایزه کوپا (بهترین بازیکن زیر ۲۱ ساله جهان) را به دست آورد و در رده دوم توپ طلا قرار گرفت، پس از مراسم، دوستان و هم‌تیمی‌هایش را غافلگیر کرد و برای آن‌ها همبرگر خرید تا هیچ‌کس گرسنه به خانه بازنگردد.

خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، در گفت‌وگو با رادیو RAC1 این لحظه را چنین توصیف کرد:«لامین بسیار خوشحال بود و بعد از مراسم شوخی می‌کرد. او برای همه ما همبرگر خرید چون چیزی نخورده بودیم و خیلی گرسنه بودیم. [پائو] کوبارسی و چند دوست دیگر هم همراهش بودند. همبرگرها واقعاً خوشمزه بودند.»

لاپورتا همچنین فاش کرد که در طول مراسم سعی داشته نتیجه توپ طلا را از بزرگان فوتبال بفهمد: «هیچ‌کس نمی‌دانست برنده کیست. از همه پرسیدیم: اینیستا، رونالدینیو، حتی [الکساندر] چفرین رئیس یوفا... اما هیچ‌کس اطلاعی نداشت. حتی مقام‌های عالی‌رتبه فرانسه هم که پرسیدیم، چیزی نگفتند.»

یامال که توسط بسیاری از کارشناسان و حتی پدرش، مونیـر نصراؤی، به عنوان شایسته‌ترین گزینه برای توپ طلا معرفی شده بود، در نهایت جایزه را به عثمان دمبله واگذار کرد. پدر او این انتخاب را «بزرگ‌ترین آسیب اخلاقی» توصیف کرد. با این حال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا اولین بازیکنی شد که دو بار پیاپی جایزه کوپا را به خانه می‌برد و در این مسیر دوئه و ژائو نوس از پاری‌سن‌ژرمن را پشت سر گذاشت.

بارسلونا این هفته باید در لالیگا به مصاف اوویدو و رئال سوسیه‌داد برود و در ادامه دیدار حساس لیگ قهرمانان برابر پاری‌سن‌ژرمن را در پیش دارد. کاتالان‌ها امیدوارند یامال که به دلیل مصدومیت مدتی دور از میادین بوده، بتواند به‌موقع برای این جدال سرنوشت‌ساز به ترکیب بازگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی