به گزارش ایلنا، انزو مارسکا، سرمربی چلسی، اعتراف کرد که لیورپول در شرایط فعلی «غیرقابل دسترس» به نظر می‌رسد. سرخ‌پوشان مرسی‌ساید که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده بودند، در تابستان امسال با خریدهایی بزرگ مانند الکساندر ایساک، هوگو اکیتیکه، جرمی فریمپونگ، فلوریان ویرتز و میلوش کرکز هزینه‌ای معادل ۴۴۶ میلیون پوند انجام دادند.

لیورپول با هدایت آرنه اشلوت فصل جدید را با پنج پیروزی پیاپی آغاز کرده و اکنون پنج امتیاز بالاتر از سایر رقبا در صدر جدول قرار دارد. مارسکا در خصوص رقابت با این تیم گفت: «اگر آن‌ها به همین شکل ادامه دهند، فکر می‌کنم نه فقط برای ما، بلکه برای همه باشگاه‌ها رسیدن به آن‌ها غیرممکن است. از سال گذشته فوق‌العاده کار کرده‌اند و خریدهای امسال هم نشان می‌دهد که هدف‌شان تکرار قهرمانی در لیگ برتر و موفقیت در لیگ قهرمانان است.»

سرمربی ایتالیایی چلسی همچنین درباره وضعیت کول پالمر که در شکست ۲-۱ مقابل منچستریونایتد به دلیل مصدومیت کشاله ران زمین را ترک کرد توضیح داد: «کادر پزشکی تاکنون صحبتی از جراحی نکرده است. من فکر نمی‌کنم او به جراحی نیاز داشته باشد، اما باید ۱۰۰ درصد از کول محافظت کنیم. به خاطر حضور در جام جهانی باشگاه‌ها و فشار بالای مسابقات، مدیریت و مراقبت از بازیکنان ضروری است و کول هم یکی از آن‌هاست. این مصدومیت سیاه یا سفید نیست؛ بعضی روزها بهتر است و درد از بین می‌رود، بعضی روزها بدتر می‌شود، به همین دلیل باید روزبه‌روز شرایطش را مدیریت کنیم.»

چلسی با هدایت مارسکا در حال حاضر در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و امیدوار است با بازگشت بازیکنان کلیدی، بتواند فاصله خود با صدرنشین مقتدر را کاهش دهد.

