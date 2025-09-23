خبرگزاری کار ایران
عملکرد پرسپولیس و ملوان تا هفته چهارم لیگ برتر

عملکرد پرسپولیس و ملوان تا هفته چهارم لیگ برتر
پرسپولیس و ملوان بندر انزلی در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر در شرایطی به مصاف هم می‌روند که هر یک با یک برد تا پایان هفته چهارم، چشم به حداکثر امتیاز این بازی دارند.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر، با آمادگی کامل در برابر تیم پرتلاش ملوان بندر انزلی به میدان می‌روند.

پرسپولیس با ۴ بازی، ۱ برد، ۳ مساوی، ۳ گل زده، ۲ گل خورده، تفاضل ۱+ و ۶ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.

ملوان با ۴ بازی، ۱ برد، ۲ مساوی، ۱ باخت، ۲ گل زده، ۳ گل خورده، تفاضل گل ۱- و ۵ امتیاز در رده نهم جدول جای گرفته است.

پرسپولیس در هفته اول؛ میزبان فجر سپاسی بود و به تساوی یک بر یک رضایت داد. در هفته دوم؛ میهمان سپاهان در اصفهان بود و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در هفته سوم؛ میزبان فولاد خوزستان بود و این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. در هفته چهارم؛ میهمان چادرملو بود و به تساوی بدون گل رسید.

ملوان در هفته اول؛ میزبان سپاهان بود و به تساوی یک بر یک رضایت داد. در هفته دوم؛ میهمان فولاد خوزستان بود و به برتری یک بر صفر رسید. در هفته سوم؛ میهمان چادرملو بود و به تساوی بدون گل رسید. در هفته چهارم؛ میزبان تیم گل گهر سیرجان بود و با نتیجه دو بر صفر شکست را پذیرا شد.

پرسپولیس در هفته پنجم بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس از ساعت ۱۹ پنج‌شنبه سوم مهر ماه ۱۴۰۴ در ورزشگاه شهدای شهر قدس، میزبان تیم ملوان بندر انزلی خواهد بود.

