رومنیگه: بایرن به من نیاز دارد/ باید با زیاده‌خواهی بازیکنان مقابله کرد

رومنیگه: بایرن به من نیاز دارد/ باید با زیاده‌خواهی بازیکنان مقابله کرد
کد خبر : 1690386
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل پیشین بایرن مونیخ تأکید کرد حضور او و اولی هونِس در رأس تصمیم‌گیری‌های باشگاه همچنان ضروری است.

به گزارش ایلنا، کارل هاینس رومنیگه، مدیرعامل سابق بایرن مونیخ و عضو فعلی هیئت نظارت این باشگاه، در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار داشت: «صرفاً یک اولی هونِس برای بایرن کافی نیست، این باشگاه به افراد بیشتری با تفکر و رویکرد او نیاز دارد.»

رومنیگه که در سال ۲۰۲۱ پس از نزدیک به دو دهه مدیریت اجرایی، جای خود را به اولیور کان داد، دوباره در سال ۲۰۲۳ به دعوت هونِس به هیئت نظارت بایرن بازگشت. او درباره این بازگشت گفت: «وقتی اوضاع تیم با اخراج ناگلزمان و انتخاب توماس توخل به‌عنوان سرمربی جدید دچار آشفتگی شد، هونِس با من تماس گرفت و گفت: نمی‌توانم به تنهایی باشگاه را اداره کنم، باید کمک کنی. ما نیازمند شورایی هستیم که مانند بایرن فکر و عمل کند. هنوز همه مشکلات حل نشده اما دوباره به مسیر درست برگشته‌ایم.»

این مدیر باسابقه درباره مسائل مالی نیز هشدار داد: «هزینه دستمزد بازیکنان خیلی سریع بالا رفته و این موضوع خالی از خطر نیست. باید گاهی "نه" گفت. باید به بازیکنان و ایجنت‌هایشان اعلام کرد که حاضر نیستیم از خطوط قرمز مالی عبور کنیم. بازیکنان مدام از احترام حرف می‌زنند اما امروز احترام در فوتبال مترادف با یورو شده است. هیچ بازیکنی در دنیا نباید باشگاهی را مجبور به دیوانگی مالی کند.»

رومنیگه در پایان تأکید کرد که رسالت هیئت نظارت حفظ ثبات اقتصادی باشگاه است و تصمیم‌گیران بایرن باید بیش از هر زمان دیگری در این مسیر قاطعانه عمل کنند.

