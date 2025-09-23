خرید پرسپولیس از لیگ انگلیس سرانجام در تهران

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پس از هفته‌ها مذاکره سرانجام مراحل نهایی جذب جمال لوویس، مدافع شناخته‌شده اهل ایرلند شمالی را تکمیل کرد. این بازیکن که سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس و تیم نیوکاسل را در کارنامه دارد، پس از انجام تست‌های پزشکی اولیه در امارات، امروز وارد تهران خواهد شد تا مراحل پایانی انتقالش را پشت سر بگذارد.

لوویس پس از ورود به تهران تحت معاینات پزشکی تکمیلی قرار می‌گیرد و در صورت تایید نهایی، قرارداد رسمی‌اش با پرسپولیس امضا خواهد شد. او در صورت پیوستن، گزینه‌ای مناسب برای تقویت جناح چپ سرخپوشان خواهد بود.

پرسپولیس در حال حاضر میلاد محمدی را به عنوان مدافع ملی‌پوش در اختیار دارد اما وحید هاشمیان در دیدار اخیر از او در سمت راست استفاده کرد و فرشاد احمدزاده را به دفاع چپ برد. حالا با ورود لوویس، رقابت تازه‌ای در این پست شکل می‌گیرد و باید دید سرمربی سرخ‌ها چه تصمیمی در مورد چینش نهایی خواهد گرفت.

