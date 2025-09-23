استوری خوشحال کننده آشورماتوف برای هواداران استقلال

به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، این روزها حضور فعالی در تمرینات دارد و زیر نظر پزشکان تیم ملی ازبکستان و کادر پزشکی استقلال روند درمانی و آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند. او که در جریان اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل دچار آسیب‌دیدگی شد، مدت‌هاست مراحل درمان و فیزیوتراپی را پشت سر گذاشته و حالا شرایطش نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.

با توجه به مشکلات جدی استقلال در خط دفاعی طی هفته‌های اخیر، بازگشت آشورماتوف می‌تواند خبر بسیار امیدوارکننده‌ای برای ساپینتو و هواداران باشد. استقلال در ۴ هفته ابتدایی لیگ برتر، یک دیدار آسیایی و همچنین بازی سوپرجام، به شدت از نبود این مدافع قدرتمند ضربه خورد و حالا همه منتظر هستند تا حضور او بتواند به ترمیم خط دفاعی آبی‌پوشان کمک کند و ثبات بیشتری به ساختار تیم بدهد.

خود آشورماتوف نیز با انتشار یک استوری در فضای مجازی به هواداران نوید بازگشت داد و نوشت: «به زودی.» همین جمله کوتاه، موجی از امید را در میان هواداران استقلال ایجاد کرد. او در حاشیه دیدار استقلال و پیکان نیز در گفت‌وگویی کوتاه با رسانه‌ها تأکید کرد که دوران مصدومیتش رو به پایان است و به‌زودی می‌تواند دوباره برای تیمش به میدان برود.

بدون شک، بازگشت یک بازیکن ملی‌پوش و باتجربه مانند آشورماتوف در شرایطی که استقلال به ثبات در خط دفاع نیاز دارد، می‌تواند تأثیرگذار باشد. حالا همه نگاه‌ها به روزهای آینده دوخته شده تا زمان دقیق بازگشت او به میادین مشخص شود؛ بازگشتی که می‌تواند سرآغاز بهبود عملکرد دفاعی استقلال در ادامه فصل باشد.

