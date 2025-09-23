خبرگزاری کار ایران
اعلام اسامی محرومان لیگ برتر از سوی سازمان لیگ

سازمان لیگ فهرست محرومان هفته جدید لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، بر اساس بررسی‌های انجام شده و با توجه به گزارش ناظران و داوران مسابقات، اسامی محرومان این هفته به شرح زیر است:

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال تهران به دلیل مسائل انضباطی

رامین رضائیان، بازیکن استقلال تهران به دلیل مسائل انضباطی

میلاد باقری، بازیکن پیکان تهران به دلیل دریافت کارت قرمز

محمد آقاجانپور، بازیکن خیبر خرم‌آباد به دلیل چهار اخطاره بودن

محمدرضا حدادی‌فر، مربی ذوب‌آهن اصفهان به دلیل دریافت کارت قرمز

محمدعلی پیروانی، مدیر تیم پرسپولیس تهران به دلیل مسائل انضباطی

در ادامه اطلاعیه آمده است: مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت اعمال محرومیت بازیکنان، مربیان و مدیران تیم‌ها به‌طور کامل بر عهده باشگاه مربوطه خواهد بود. بنابراین باشگاه‌ها باید نهایت دقت را داشته باشند تا از بازیکنان و اعضای کادرفنی و اجرایی محروم در هیچ شرایطی در ترکیب تیم خود استفاده نکنند.

سازمان لیگ تاکید کرده است که اجرای دقیق محرومیت‌ها برای برقراری عدالت و حفظ نظم و انضباط مسابقات الزامی است و تخطی از این قوانین با پیگیری انضباطی و حقوقی مواجه خواهد شد.

