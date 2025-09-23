خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوونتوس دوباره سراغ ساویچ رفت: هدف بزرگ زمستانی بانوی پیر

یوونتوس دوباره سراغ ساویچ رفت: هدف بزرگ زمستانی بانوی پیر
کد خبر : 1690252
لینک کوتاه کپی شد.

مدیران یوونتوس قصد دارند در نقل‌وانتقالات زمستانی برای تقویت خط هافبک، جذب سرگی ساویچ ستاره صرب الهلال را در اولویت قرار دهند.

به گزارش ایلنا، روزنامه «توتو اسپورت» ایتالیا خبر داد که ساویچ بار دیگر به گزینه جدی یوونتوس تبدیل شده است. علاقه تورینی‌ها به این بازیکن موضوع تازه‌ای نیست و آنها از دوران حضورش در لاتزیو بارها برای انتقال او اقدام کرده بودند. حتی در تابستان ۲۰۲۳ نیز مذاکراتی انجام شد اما در نهایت ساویچ با قراردادی سه‌ساله راهی الهلال شد و تا سال ۲۰۲۶ با این تیم سعودی قرارداد دارد.

الهلال برای خرید این هافبک ۴۰ میلیون یورو هزینه کرد و ساویچ نیز در مدت حضورش در عربستان به مهره‌ای کلیدی برای تیمش بدل شد. او با الهلال قهرمانی در لیگ روشن، جام حذفی و دو سوپرجام پیاپی را تجربه کرده و در ۱۰۰ بازی رسمی آمار ۲۹ گل و ۲۳ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. ارزش کنونی او در بازار نقل‌وانتقالات نیز طبق سایت «ترانسفرمارکت» ۱۷ میلیون یورو برآورد شده است.

با توجه به نیاز جدی یوونتوس به یک هافبک طراح و باتجربه، ساویچ یکی از مهم‌ترین اهداف زمستانی بانوی پیر به حساب می‌آید؛ هرچند شرایط قرارداد و نقش پررنگ او در الهلال می‌تواند کار را برای انتقال به تورین دشوار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی