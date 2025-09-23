یوونتوس دوباره سراغ ساویچ رفت: هدف بزرگ زمستانی بانوی پیر
مدیران یوونتوس قصد دارند در نقلوانتقالات زمستانی برای تقویت خط هافبک، جذب سرگی ساویچ ستاره صرب الهلال را در اولویت قرار دهند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «توتو اسپورت» ایتالیا خبر داد که ساویچ بار دیگر به گزینه جدی یوونتوس تبدیل شده است. علاقه تورینیها به این بازیکن موضوع تازهای نیست و آنها از دوران حضورش در لاتزیو بارها برای انتقال او اقدام کرده بودند. حتی در تابستان ۲۰۲۳ نیز مذاکراتی انجام شد اما در نهایت ساویچ با قراردادی سهساله راهی الهلال شد و تا سال ۲۰۲۶ با این تیم سعودی قرارداد دارد.
الهلال برای خرید این هافبک ۴۰ میلیون یورو هزینه کرد و ساویچ نیز در مدت حضورش در عربستان به مهرهای کلیدی برای تیمش بدل شد. او با الهلال قهرمانی در لیگ روشن، جام حذفی و دو سوپرجام پیاپی را تجربه کرده و در ۱۰۰ بازی رسمی آمار ۲۹ گل و ۲۳ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. ارزش کنونی او در بازار نقلوانتقالات نیز طبق سایت «ترانسفرمارکت» ۱۷ میلیون یورو برآورد شده است.
با توجه به نیاز جدی یوونتوس به یک هافبک طراح و باتجربه، ساویچ یکی از مهمترین اهداف زمستانی بانوی پیر به حساب میآید؛ هرچند شرایط قرارداد و نقش پررنگ او در الهلال میتواند کار را برای انتقال به تورین دشوار کند.