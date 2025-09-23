به گزارش ایلنا، جواو کانسلو این روزها بیشتر از زمین مسابقه در فضای مجازی دیده می‌شود. او پس از اعلام رسمی باشگاه مبنی بر کنار گذاشتنش از فهرست داخلی به دلیل مصدومیت همسترینگ، دو استوری منتشر کرد که واکنش گسترده‌ای در میان هواداران به همراه داشت. در نخستین استوری، او جمله‌ای کنایه‌آمیز بازنشر کرد: «هیچ‌کس بابت کارهایی که در حقم کردند عذرخواهی نکرد، فقط مرا بابت واکنشم سرزنش کردند.» دقایقی بعد نیز تصویری از ورودش به تمرین الهلال گذاشت و نوشت: «احترام برای کسانی است که آن را دارند.» بسیاری از دنبال‌کنندگان این پیام‌ها را پاسخی غیرمستقیم به تصمیم مدیران باشگاه دانستند.

کانسلو پیش‌تر هم در تیم‌های بزرگ اروپایی مانند سیتی و بارسا با انتشار پست‌های مشابه خبرساز شده بود و اختلاف‌هایش با پپ گواردیولا نیز بارها در همین فضا بازتاب یافت. حالا در الهلال هم همان روند تکرار شده و زمان‌بندی انتشار این پست‌ها باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره نارضایتی او افزایش یابد.

باشگاه الهلال روز یکشنبه تأیید کرد که کانسلو به دلیل مصدومیت همسترینگ به ۶ تا ۸ هفته دوری نیاز دارد. او این آسیب‌دیدگی را در جریان پیروزی ۲ بر ۱ برابر الدحیل قطر در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا متحمل شد. حالا غیبت طولانی‌مدت و پیام‌های معنادار او در شبکه‌های اجتماعی، ماجرای کانسلو را به یکی از سوژه‌های اصلی هواداران الهلال تبدیل کرده است.

